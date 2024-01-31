東海中文系這一門課好吸睛！邀專業媒體人揭密新聞行業

東海大學為拓展中文系學生對未來的了解，特別為中文系量身打造「大眾傳播概論與當代新聞報導寫作」課程，講者陣容相當亮眼，包括新任台中市副市長鄭照新、數位治理局長林谷隆、東海大學公共事務處長黃兆璽以及新北市新聞局長張愛晶等人。中文系學生表示，能在一門課中，接觸到許多實務經驗的分享，是相當寶貴的學習體驗。

東海中文系表示，針對現代社會環境變遷，邀請到擁有豐富媒體經歷的老師聯手開設此課程，培養學生拓展自身的學習興趣，並帶給學生最貼近真實場域與時代脈動的新聞寫作課程，打開學生對於自身專業的發展想像。

中文系學生說，課堂中老師們分享新聞行業的多元和變革特性，透過實際媒體工作的經驗分享，從故事構建、事件分析以及報導風格等層面拓展新聞認知，也強調新聞專業人士需要擁有的批判性思維和溝通能力，讓他們可以深入了解新聞行業的挑戰性，也同時習取豐富的新聞經驗見解。

鄭照新說，他肯定東海中文系學生在新聞報導寫作領域的潛能，認為中文系學生既有的文學涵養、書寫能力與人文關懷，是進入新聞產業重要的能力與態度，期待未來能看到更多年輕學子投入新聞產業，並創造更清新、有質感的媒體環境。