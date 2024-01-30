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新北桃子腳國中小生赴美交流姊妹校 共學伴讀2周

中央社／ 新北30日電

新北市桃子腳國中小師生寒假期間與美國舊金山矽谷國際學校交流，學生進入班級共學與伴讀2週。校長郭昱晨今天表示，姊妹校交流有助開啟學生國際視野，自信擁抱世界。

新北市教育局發布新聞稿指出，以往因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變學習型態，採虛實整合方式交流，此次桃子腳國中小參訪美國姊妹校，以實體創造更多元的國際交流機會，拓展師生的國際視野，藉跨國共學帶來不同國家的文化刺激與想像。

郭昱晨接受中央社記者電訪表示，校方於民國111年與美國矽谷國際學校（Silicon Valley InternationalSchool；INTL）締結姊妹校，平時除電子郵件往來、網路視訊交流及雙語課程，校方在112年更接待美國60名師生抵台入班共學，彼此理解英文課、加州舊金山歷史課、科學實驗、藝術課、閱讀理解課等，扎根雙語。

郭昱晨指出，校方這次前往美國姊妹校交流，以5年級至8年級學生為主，評選過程包括家長說明會、學生英文成績、曾完成接待美國學伴家庭；第二階段評選，邀外籍教師團體英文口試，最後甄選出38名學生及4名教師。

她指出，行前與台北大學應用外語系合作，培訓與接待家庭互動、多元文化應該注意事項、撰寫謝卡及練習各種情境英語。

郭昱晨表示，雙方協助媒合42組寄宿接待家庭，21日出發後，與矽谷國際學校開始14天的與學伴入班共學校園體驗及寄宿家庭生活。

新聞稿中，8年級學生李鈞皓指出，體驗到異國文化差異，並探索課程學習、建築或街道設計、家庭環境；無論是課程討論或聚集用餐，都感受團體的氛圍。接待家庭，也讓人感受溫暖。

6年級學生蘇郁喬透過新聞稿表示，在新環境上課雖害羞，但勇於表達有助於增強英文口說能力。在美國學校吃午餐，要自己獨立訂餐、取餐，體會到台美文化大不同。

美國 英文

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