首次登月！中央大學打造深太空輻射探測儀 最快第4季上月球

近年各國積極展開重返月球的任務，國立中央大學自主研發的「深太空輻射探測儀」預計最快在今年第4季搭上日本登月小艇發射升空。中央大學校長周景揚表示，登月計劃絕非一步登天，而是累積超過50年的太空科學發展基礎。中央大學太空科學與工程學系主任張起維說明，探測儀要克服太空游離輻射，且須在耗電量少於1瓦的情況下生存4個月，對團隊而言是相當大的挑戰。

周景揚說，中央大學日前已經主導發射5顆小型低軌道衛星，本次中大自主研發的「深太空輻射探測儀」，是和日本民間登月公司ispace的HAKUTO-R Mission 2登月小艇合作，團隊已經在1月中前往日本JAXA筑波太空中心替軟硬體做最後確認，預計今年年底有機會跟著小艇登月。周景揚表示，中大在太空領域深耕50多年，走到今天是「中大一小步，台灣一大步」。

張起維表示，台灣的國家太空計畫已有30多年，但過去的任務都在2000公里以下的低地球軌道，且最高只有飛到800公里。從2020年開始，世界各國重返月球，將要在月球上建設儀器、為長期居住做準備，甚至利用月球資源來前往其他太陽系星球。

所謂的「深太空」是距離地球2000公里以上的太空環境，張起維指出，當中的游離輻射環境充滿嚴苛的挑戰。本次開發的主要目標，是測量地球到月球之間的輻射劑量對人類電子產品產生的影響，但上到深太空的設備除了大小、重量限制外，還要在耗電量少於1瓦的情況下生存至少4個月，並面臨極端溫度、輻射劑量的挑戰。

張起維受訪時也說，這項計畫耗資1900多萬，其中包含ispace探月小車的「乘車費」以及打造設備的價格，而乘車費要價又多於設備。張起維笑稱，這可能是台灣第一次有機會登月，所以在探測儀上打上了中央大學的logo，參與的同學也把名字印在電路板後方。

中央大學表示，太空科技的發展，人才培育是關鍵，此次「深太空輻射探測儀」的研發，除教授領航之外，也有太空系校友、研究生和大學部學生參與，培養他們動手做和解決問題的能力。