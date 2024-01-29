高中職跟進北市減招？ 新北5月討論

113學年度基北區高中職146校、有3萬6189個名額，台北市今年公私立高中職招生名額減879人；新北市維持公校每班35人、私校每班45人，因應北市班生數調整，新北教育局預計5月開會討論。私立崇義高中校長陳春色說，減少班生數有助提升教學品質，學校收入也將減少，主張調高至少2成學費補助額度，才能減招又兼顧教學品質。

北市今年公私立高中職每班少1人，公校每班降至34人，私校降至47人，加上北一女、成功、內湖高中申請減1班，113學年度招生數少879人。教育局指出，新北人口與學生數成長穩定，113學年度維持公校1班35人、私校1班45人，公私立高中職學生核定2萬9250人。

至於少子女化影響，已納入114學年度「高級中等學校申請核定招生科別及班級（生）數審查」會議。教育界人士分析，新北市若要跟進，須考量地方財源、偏鄉型學校情況、是否衝擊在地就學率，北市此次減招，新北未額滿高中職有望受惠。

陳春色直言，一班25人教學效果最好，公校財源無法承擔更遑論私校，政府未來若要調降班生數，應重新檢討學費補助額度，學費補助額逾10年沒調漲，老師固定敘薪人事成本增加，外縣市有一所2000多人私校，辦學有口皆碑，校長還要向銀行貸款才發得出薪水，多數學校面臨挖東牆補西牆窘境。

雙溪高中校長葉俊士指出，若未來減招，偏鄉學校可望增加學生數，樂觀其成；石碇高中校長許欣霖說，學校雖偏遠但有校車接送，仍可吸引北市學生就讀。