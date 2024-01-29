文昌帝君給靈感 高三生奪紅點獎

台北市景文高中廣告設計科三年級學生高芯悅，不僅參加全國高中職技藝競賽商業廣告類金手獎勇奪第一，去年組隊出國參加德國紅點設計獎品牌設計與識別類，以「文昌帝君」為主題打敗各國選手，獲得新銳獎。她笑說，每次大小比賽前，都會到學校附近的木柵集應廟參拜，這次文昌帝君主題也是神明靈感，加上自己努力，獲得國際殊榮。

高芯悅今年17歲，國中畢業後直升景文高中廣告設計科，持續打磨自己的專業技能，求學過程中也持續參加比賽。她說，自己每天上課之餘，還會花5到6小時磨練自己的專業技能，雖失去一些課外活動及與家人相處的時間，能成功得名很值得。

景文高中三年級學生高芯悅 ，參加德國紅點設計獎品牌設計與識別類，以「文昌帝君」為主題（圖）獲得新銳獎。圖／世界華人宗教學會提供

高芯悅說，這次她與小組成員獲得德國紅點設計獎品牌設計與識別類新銳獎，就是以廟裡面的文昌帝君做為發想，結合傳統文化與新的設計風格，獲得評審青睞。

贏得全國大賽第一名後，高芯悅將獲保送國立科技大學資格，目前鎖定國立雲林科技大學跨域整合設計學士，希望可以在大學時期，繼續學習各方面知識，朝向國手邁進，也希望自己之後能有機會，回到技職教育體系傳授經驗給有興趣的學生。