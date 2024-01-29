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11校集會場所 竹市補助裝冷氣

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市建功國小校長賴雲鵬表示，校內體育館於2000年開始使用，至今已近24年，全校的班級數及學生數由24班增班至58班，全校學生數倍增至1600多人，24年來體育館一直仍未建置冷氣空調設備。圖／新竹市政府提供
新竹市建功國小校長賴雲鵬表示，校內體育館於2000年開始使用，至今已近24年，全校的班級數及學生數由24班增班至58班，全校學生數倍增至1600多人，24年來體育館一直仍未建置冷氣空調設備。圖／新竹市政府提供

新竹市不少國中小家長反映，師生在集會場所活動常感悶熱不適，但部分學校大型集會場所如禮堂、活動中心或體育館，苦無經費安裝冷氣設備；市府昨宣布，今年特別編列4154萬元經費，協助11校大型集會場所裝冷氣，由各校自行招標，今夏就能享受舒適的集會環境。

市長高虹安說，大型集會場所是親師生及社區辦理課程教學及活動的重要場所，使用率高、人數多，有優先設置冷氣的必要性、急迫性與需求性，市府盤點竹市中小學現有大型集會場所冷氣設置現況，編列預算協助大型集會場所無空調的11校，進行冷氣裝設及電力改善。

11校有建功、北門、高峰、頂埔、港南、民富、大庄、香山、新竹國小，及南華、光華國中，補助項目包含冷氣設置及校內電力改善等配套措施；教育處表示，電路系統需同步更新，市府也鼓勵採購優質節能的冷氣，同時宣導節能減碳，永續環保。

建功國小校長賴雲鵬表示，體育館2000年開始使用，全校班級數由24班增至58班，學生數倍增至1600多人，但體育館苦無冷氣空調，師生夏天使用都汗流浹背，感謝市府補助。

南華國中校長張蔚雯說，活動中心也是24年來每逢夏天大型集會、畢業典禮皆悶熱不堪，師生非常辛苦，學生聽講座效果也很不理想，感謝市府解決困擾。

冷氣 體育 新竹

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