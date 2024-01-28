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防童受傷 南投校園遊具將3年1驗

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並由主任、組長擔任管理員，確保遊具符合安全規範。圖／南投縣政府提供
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並由主任、組長擔任管理員，確保遊具符合安全規範。圖／南投縣政府提供

南投縣公園、學校部分兒童遊具不符規定，造成兒童受傷。縣府全面盤點，國小118校及幼兒園131所，兒童遊具均已改善，都市計畫範圍內25處公園，已有24處改善完成。縣府表示，公園已有專人維護，學校部分已安排校內組長、教師擔任遊具設施維護人，每3年安排專業機構驗證，保障兒童安全。

中央兒童遊戲場設施安全管理規範實施後，對於地墊厚度、遊具安全範圍、高空樹木位置等，皆有詳細規定；南投縣各設施幾乎不合格，縣府盤點全縣學校、公園遊憩設施，重新規畫設計，並暫時封閉不合格遊具，縣府表示，經3年多努力，各項設施已逐步改善。

近日又傳出中興新村兒童公園的迷宮牆磁磚脫落，兒童撞上後頭破血流。縣議員林儒暘說，該處屬於國發會管轄，未依規定改善設施，應善盡管理責任，讓兒童安心嬉戲，請縣府盤點校園和公園各項遊憩設施，務必合乎標準。

南投縣教育處長王淑玲說，南投縣國小118校及幼兒園131所，已改善合乎規定，依照安全規範，遊具設施每3年由專業檢驗機構檢驗，自109年後檢驗或新增的國小遊戲場，去年有14校已完成第1次定檢；今年到期須檢驗共90校，已編列設施檢驗費，將如期完成。

教育處表示，已安排學校主任或組長，擔任遊戲場管理員，定期接受相關訓練，取得合格證明，隨時掌握遊具安全狀況。

縣府表示，南投縣都市計畫區25處公園的遊具設施，已有24處改善完成，三和游泳池旁的公園遊具，已編列預算改善，921會展中心和虎山藝術館旁也將新增親子公園，由建設處和鄉鎮公所專責維護，讓兒童都能安心遊玩。

南投 都市計畫 幼兒園

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