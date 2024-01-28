苗栗4所縣立高中 將增8班

竹苗區因龍年因素，113至116學年度高中入學人數將暴增，預估1000多名學子無法就近入學。苗栗縣政府規畫從113至116學年度將在4所縣立高中共增8班，迎合縣內子弟就近入學需求，另為縮小縣市城鄉差距，縣府也將持續爭取在後龍鎮設置國立苗栗科學園區實驗中學。

縣府教育處指出，考量竹苗區113至116學年度畢業生逐年增加，苗栗縣內的縣立高中新生普通班規畫增班，分別為大同高中113學年度增設1班、興華高中從113至115學年度各增1班、縣立苑裡高中113學年度增設1班、三義高中113學年度停辦綜合高中後增設2班、114學年度增設1班。

116學年度起，苗栗縣內的縣立高中普通班高一新生總計可招收19班，4所縣立高中普通班合計總班數為56班。教育處說明，未來如因新生入學數減少，可比照國中小模式，降低班級學生數因應。

苗栗縣頭份及竹南地區因鄰近科學園區，都市發展帶動人口成長，縣府考量縮小縣市城鄉差距，除了爭取國立竹南高中等校增班外，也將爭取設置國立苗栗科學園區實驗中學，將參酌屏東縣國立屏科實驗高中及嘉義縣國立嘉科實驗高中等規畫，目前評估設址於後龍的新港高中預定地。