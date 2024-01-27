嘉縣永慶高中 光電風雨球場啟用

大眾教育基金會捐贈嘉義縣永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」，歷時1年4個月興建，昨天啟用揭幕，建造經費2千萬以上，球場總面積達1380平方公尺，淨高9公尺，建置容量152.46kW，每年有18.6萬度電產生，球場未來供排球隊和足球隊比賽訓練使用，也開放校內師生體育課程。

「王楊嬌光電風雨球場」在縣長翁章梁、立委蔡易餘、大眾教育基金會董事長簡明仁、董事吳順意等人見證下，在永慶高中熱舞社青春活力表演揭幕，透過大螢幕播放光電風雨球場興建紀錄片，見證歷史時刻。

董事長簡明仁表示，基金會多年致力弱勢扶助及社會公益，教育是國家根本及希望，透過王楊嬌光電風雨球場興建，提供永慶高中師生更舒適教學與學習環境。

翁章梁說，簡董事長父親簡吉是台灣農民運動重要人物，簡明仁是王永慶女婿，繼承父親、岳父偉大遺志，20幾年持續關懷弱勢、支持偏鄉教育，懷抱仁孝心，簡董事長以岳母名字球場命名「王楊嬌光電風雨球場」，讓王永慶和王楊嬌共同守護創建的永慶高中，大愛令人敬佩，孝心令人動容。

校長郭春松說，這座球場將成為學生運動學習理想場所，未來太陽能板發電收益全數用於扶助弱勢學生教育、支持參賽用途，作為簡吉和台灣農民故事展場，以及發展體育特色課程。