整理包／勿踩雷！ 成年禮金文化幣只能這樣用 11大QA一次查

常態化16-22歲文化成年禮金自20日發放，已有62.5萬人領用，卻爆出部分店家以美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現，也有民眾在社群或拍賣平台轉售、收購文化幣。對此，文化部表示，違規事件除將停權、停撥款項，也將視情節移送法辦，呼籲店家及個人勿以身試法。

本報記者整理文化部成年禮金的使用適用範圍，謹供網友參考。

問：成年禮金可以用在哪裡？有什麼使用限制？

答：成年禮金可用於實體的藝文體驗及消費，包含藝文展演及文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等類型，例如看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。

使用上需注意：

1、不得轉售、兌換成等值的現金。

2、不得用於支付退(換)藝文表演票券及商品的手續費。

問：成年禮金適用於「藝文展演及文化體驗類」所指範圍？

答：1、在博物館、地方文化館、社區營造場域、文資保存及活化經營場域、音樂展演空間、藝文展演空間、畫廊及其他藝文活動場域，所販售的門票、活動票券、週邊商品及服務等。

2、售票系統販售的表演藝術、展覽、文化體驗的門票、活動票券、週邊商品等。

3、街頭藝人於開放展演場地的展演及創作亦可適用。

4、成年禮金適用於音樂展演空間的範圍，以國內藝人演出所販售的門票、活動票券、週邊商品及服務為主

問：成年禮金適用於「視聽娛樂類」所指範圍？

答：1、電影院（包含現場及網路售票）的國產電影片票券、週邊商品等。

2、唱片行、樂器行販售的音樂與影片光碟片、樂器、樂譜等商品。

3、指於售票系統之實體門市或線上平台販售的本國流行音樂（本國籍藝人於國內的演出）、影展及相關藝文體驗活動之票劵、週邊商品。

問：成年禮金適用於「圖書類」所指範圍？

答：1、包含書店、出版業及相關圖書銷售據點、展售活動（皆須有實體場域）販售的實體圖書、雜誌、報紙零售或訂閱服務等。但不包含便利商店、百貨、超市、量販店，以及以文具、3C、禮品、生活雜貨等其他商品為主要銷售項目者（例如文具批發廣場、生活百貨、嬰幼兒用品店等）。

2、在偏遠地區方面，考量藝文消費場所較少，複合式經營的圖書銷售據點（例如文具行），也可納入適用範圍。

3、上開偏遠地區，以下列定義為準，主管機關仍得基於實況裁量：

（1）依《電信普及服務管理辦法》第二條第12款規定，人口密度低於全國平均人口密度5分之1的鄉鎮市區，或距直轄市、縣（市）政府所在地7.5公里以上的離島。

（2）由中央主管機關依《偏遠地區學校分級及認定標準》核定之偏遠地區學校所在之鄉鎮市區，清單請詳申請應備文件。

問：成年禮金適用於「文創工藝類」所指範圍？

答：1、文創園區及聚落、文創展會及市集販售的商品及服務。

2、實際從事文創及工藝產品創作、展示及銷售的實體門市所販售的商品及服務。

問：在網路上販賣書籍、影音光碟等商品，是否可以使用成年禮金？

答：成年禮金希望鼓勵民眾至實體場域互動消費，因此在電商平台網購不列在成年禮金的使用範圍。

問：線上課程類型的訂閱服務，是否可以使用成年禮金？

答：成年禮金希望鼓勵民眾至實體場域互動消費，因此線上課程不列在成年禮金的使用範圍。

問：公立博物館的門票是否可以使用成年禮金？

答：可以。

問：成年禮金如何在藝文展演預購票券平台使用？

答：1、可以從 APP「最 HOT 活動」查閱可使用成年禮金的售票平台，並點選連結前往平臺選擇喜歡的展演節目。

2、於票券平台購票時，選擇使用成年禮金/文化幣，並輸入身分證字號/統一證號及健保卡號後，選擇欲使用的數額後，即可完成使用。

3、節目訂單是否成立仍須以售票平台紀錄為準。

問：如何使用成年禮金看國片？

答：1、可以先運用 APP「最 HOT 活動」-「國片專區」查閱目前正在上映中的國片相關資訊。

2、在電影院購票時，根據電影院提供的服務模式，有以下兩種使用方式：

（1）掃描電影院 QR Code（「我的帳戶」-「掃碼」），選擇想看的國片，點擊「文化幣購買電影票」，並選擇欲使用的數額後，即可完成使用。

（2）APP「最 HOT 活動」-「國片專區」，選擇想看的國片，點擊「文化幣購買電影票」，選擇欲使用的數額後，出示 QRCode 給店家掃描，即可完成使用。

問：如何知道成年禮金可以在哪些藝文消費點使用？

答：1、可以運用 APP「最 HOT 活動」-「在地精選」，以及「藝文消費點」-電子地圖的功能，即時瀏覽所在地附近的藝文消費點。

2、此外，也可至文化幣官網（ https://twcp.moc.gov.tw/ ）的藝文消費點專區查詢。

資料來源／文化部提供