參加FRC曾赴美比賽 石碇高中胡庭瑄特殊選才上台大
113學年度特殊選才於今年1月陸續放榜，新北市共有276人報名特殊選才，錄取124位。而石碇高中有7位學生錄取特殊選才，其中胡庭瑄高二曾參加FRC機器人團隊，該隊在2023FRC國際賽事中奪最佳新人獎，並代表台灣赴美參加決賽，今年成功錄取台大心理學系。
教育局指出，新北市2019年起推動創新教育加速器，支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域創新教育；2022年推動在地就學大聯盟，強化社區高國中教學資源共享，並與大學合作，讓新北學生可提前銜接大學課程。而今年1月放榜113學年度特殊選才中，新北276人報名、錄取124位，有67位錄取國立大學。
石碇高中今年共有7位學生錄取，其中胡庭瑄與其他5位學生在高二參與FRC機器人團隊，在2023年FRC國際賽事中奪得最佳新人獎，並代表台灣赴美休士頓參加決賽，最後胡庭瑄錄取台大心理學系；校長許欣霖表示，石碇高中雖是偏遠學校，但積極發展校本課程，讓學生能在大學多元入學管道中佔有優勢。
瑞芳高工測繪科學生的黃奕儒曾參加全國工科技藝競賽測量職種獲金手獎第一名、國際抗震盃邀請賽獲得耐震獎等；在校期間也參與學校舉辦的無人船水深測量、戶外教育全景相機數位導覽等專業活動，因而從國立海洋大學河海工程系特殊選才脫穎而出。
光仁高中吳春辰熱愛數學，從國中以來數學成績優異領先，國中數學科展亦獲得新北市佳作佳績，在地就學直升高中後，參加AMC10A及AMC12獲全球前標、APX數學中級榮獲前標、ARML2023榮獲個人賽、全國奧林匹克數學個人獎獲銅銀牌佳績，並擁有APCS大學程式設計檢測觀念四級、實作三級佳績，今年同時錄取台師大數學系、國立中央大學數學系。
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