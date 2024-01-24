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寒假雙語營秒殺 河堤國小「英語就醬玩」學語言加手作

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市河堤國小校長杜昌霖（右）與學童鄭琍云（左）。記者徐如宜／攝影
高雄市河堤國小校長杜昌霖（右）與學童鄭琍云（左）。記者徐如宜／攝影

配合國家2030雙語政策，寒假最夯的就是雙語營隊，高雄市河堤國小為學生開設三場夢幻雙語營隊課程，一開放報名就秒殺！透過「Dreamworker」、「英語就醬玩」與「Medieval Times: Kings, Knights, and Legends」雙語營隊，結合烘培、手作與語言學習，提高雙語學習效果。

人氣超夯的「英語就醬玩」營隊為期5天，讓學童們學習說英文、當小廚師，烘焙包括水果派對玩沙拉、蛋糕黑白雙響炮、薯條漢堡麥當當等。教師范韶如運用英語繪本、英語桌遊、英語話劇，搭配受孩子喜歡的烘焙手作，快樂學英語。

小朋友穿著圍裙、戴上小廚師帽，今天做的是PIZZA，大家七手八腳在老師指導下，學習烘焙，也從中學習相關的英文文字，包括認識烘焙材料與做法。

「Dreamworker 」全英語營隊，由文藻外語大學外語教學系教授孫韵芳帶領大學生策畫，結合夢想和實踐的英語學習體驗。營隊首日帶小朋友進入神秘的海底世界，製作環保水族箱體驗保護海洋生態；接下來課程還有英語採購，製作健康三明治，同時進入職業探索的範疇，深入了解各種職業世界。

充滿奇幻風格的「Medieval Times: Kings, Knights, and Legends」中世紀英語營隊，由外籍老師Will Just開設。除了介紹中世紀的社會制度外，透過〈亞瑟王與石中劍〉、威廉莎士比亞的〈哈姆雷特〉以及〈羅賓漢和他的快樂盜賊團〉等故事的導讀，讓孩子更深入了解中世紀的文化背景。

學童鄭琍云說，這說是她參加過最有趣的英語營隊，每天都期待著新的活動，更愛上了英語烘焙，開啟了自己很多的想法與視野。

校長杜昌霖表示，透過寒假營隊讓學生們在充滿創意、樂趣的環境中學習英語，啟發多元思考，培養國際視野。

高雄市河堤國小「英語就醬玩」營隊，讓學童們學習說英文、當小廚師。記者徐如宜／攝影
高雄市河堤國小「英語就醬玩」營隊，讓學童們學習說英文、當小廚師。記者徐如宜／攝影
高雄市河堤國小「英語就醬玩」營隊，讓學童們學習說英文、當小廚師。記者徐如宜／攝影
高雄市河堤國小「英語就醬玩」營隊，讓學童們學習說英文、當小廚師。記者徐如宜／攝影

英語 烘焙 寒假

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