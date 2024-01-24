北市忠義國小轉型實驗學校 招收50名新生

北市忠義國小預計今年8月轉型成蒙特梭利實驗教育學校，將成為全國第一座0-12歲跨學層的蒙特梭利實驗教育基地，預計招收2班共50人，目標全校學生300人邁進。家長表示，北市近年積極推展實驗教育，對學生選擇更多元，實驗學校與一般學校不同，也要多跟家長溝通。

忠義教育社福園區工程昨辦上梁典禮，未來忠義國小轉型為實驗學校，將進駐園區新大樓，忠義國小經歷廢校爭議、社區再造等蛻變過程，如今成為帶動南機場社區發展的中心。

副秘書長林哲宏表示，社福園區工程經費約9.8億，2018年經市議會通過，2020年拆除部分舊有校舍、2022年動工，期間還遭遇新冠肺炎疫情缺工缺料，到如今上梁，預計明年2月完工啟用。

校長黃志勇表示，目前全校學生數為113位，之後將有10位學生畢業，新學年將招生2班、共50位新生，未來新大樓落成後，教室是新世代學習空間，符合學生學習需求。因為與社福大樓結合，未來也會規畫跟老人共學共餐課程，例如共餐、表演等，為孩子打造全齡學習課程。

此外，綜合教學大樓及社福大樓皆設有門禁管控，不讓學生隨意穿越，僅有發生緊急狀況時候，門禁才會解除。

北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻認為，校舍整併對於室內土地空間運用會更加靈活，但通常這類型整併，可能部分空間會有社福單位進駐，例如出入口分開，避免外人誤闖或者社福機構與該校學生空間重疊造成衝突。

吳政鴻指出，另外，實驗學校與普通學校運作方式較為不同，家長會恐無法參與學校決策如校長遴選，認為實驗學校應給予家長會溝通管道，參考各方意見。