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新北培育AI人才 將設2示範高中

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

AI成為未來趨勢，新北市教育局宣布113學年度將推動「AI+人才培育計畫」，包含設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班，學者提醒，獲得家長理解很重要，第一線教師容易因家長不了解而遭投訴，造成教學新模式事倍功半。民代說，師資要放在對的環境，不能盲目跟從。

新北市教育局昨在輔仁大學辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，要與大學攜手培育未來AI人才。教育局表示，今年將設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、推動假日科技數理適性人才方案，及銜接台灣頂尖大學科技數理相關課程，並成立全國第1家完全中學科技中心。

在科技數理方案課程方面，強化與頂大合作，教授親授「假日專班課程」、「探索研發營隊」及「彈性學習微課程」，培育新北高中生優質銜接大學課程；與台灣師範大學合作培育AI種子教師，安排入校協助進行AI課程優化與轉化。

另，結合新北市在地就學大聯盟計畫，鼓勵國高中學校結合大學資源合作發展AI應用課程，並向下延伸至國中小，建立完整發展的AI人才培育鏈，打造新北成為AI人才培育據點。

市立錦和高中校長張純寧表示，此計畫是「團體戰」概念，8所高中區域相近，必要時可尋求他校老師協助授課或遠距教學，沒有一所學校有足夠科技領域師資，互助可解決師資不足問題。

台大創新技術學院D-School副院長葉丙成指出，他觀察教育現場20年，台灣前幾年因疫情才全面推動線上教學，終於敢放手去做，昔日老師想推新教學模式，容易因家長不了解而被投訴，校方也不見得支持。如今AI成為新趨勢，若家長不了解教學第一現場，會給老師很大壓力。葉建議，應訓練未來的準老師會用AI，才能讓AI教育愈來愈上軌道。

市議員陳偉杰表示，AI是趨勢，必須擁抱它，師資、家長接受度是考驗，也要觀察產業脈動，將師資放在對的環境，才能做出成效。

教育局 教師

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