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陽光行動╱學障生英數常考0分嚮往當科學家 遇良師他成為科展魔人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
有符號障礙的吳泓陞（左），嚮往成為一名科學家，卻一路遭受旁人的冷嘲熱諷。圖／吳泓陞提供
有符號障礙的吳泓陞（左），嚮往成為一名科學家，卻一路遭受旁人的冷嘲熱諷。圖／吳泓陞提供

有學習障礙的學生，外表無法辨識，因而又被稱為「隱形障礙者」，十年來學障生人數翻了近二倍，躍升為最大宗的特教生。他們的求學路，十分辛苦。國二被鑑定出學習障礙的吳泓陞，有符號障礙，無法辨識英文字母、化學週期表，卻嚮往成為一名科學家，連老師都不禁認為他很瘋狂、勸阻他放棄。

吳泓陞說，他國中每科分數都慘不忍睹，數學更曾經掛零，全校130幾人，他排名128，受盡冷嘲熱諷，吳泓陞在師長眼中一直就是個成績差的學生，讀書態度不差，熱愛科學，英數0分卻是家常便飯，生物卻能考到80幾分。

一名老師看出不尋常處，讓他在國二時做了鑑定，確認為學習障礙。原以為鑑定後會有相關安置措施、補救教學，獲得學習助力，但從此也被貼上標籤，從不認真，變成有問題。

「成績倒數的學生也想做科展？」耳語從未停歇，質疑特教生享有特權、質疑他執著科展的動機與能力、參加科展只是掛名，老師、家長勸他走高職體系，習得一技之長才實際，他苦笑，自己在教室彷彿角落生物。但好在也有遇到一路支持、鼓勵他的老師。

他國中曾獲新北市科展地科組優等、高一獲新北市科展工程組優等，高二更獲得新北市科展物理組特優、第60屆全國科展佳作，對科學的狂熱，讓他直面挫折，英文字母、加減乘除法慢慢補救，當科研社長、參加大學營隊，放學、周末時間都耗在做科展，被戲稱科展魔人的他，「在科學中找到自己價值。」

後來他以特殊選才錄取中正大學及嘉義大學，選擇就讀嘉義大學生物機電工程學系，面對大學理論知識更吃力，但吳泓陞說，「學障不是綁架我走科學的障別。」，至今他仍堅持走在科學的道路上。

義大 嘉義

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