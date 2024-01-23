小學生「豬」道了 ！ 台南校際共學顛覆對豬舍刻板印象

「沒吃過豬肉也看過豬走路」這句話對於現代的小孩卻是相反的，吃豬肉稀鬆平常，卻沒見過豬走路。台南市南大附小和七股國小昨進行了「家豬」主題的戶外教育校際共學，從認識公豬、種母豬到剛出生小豬、中豬、成豬，也知道養豬場必須重視汙廢水處理，做對環境最好的事。

南大附小老師陳怡均說，2024年南大USR的主題為智顯農村，因此規畫了一系列「畜牧業」的主題課程，南大附小和七股國小進行了「家豬」主題的戶外教育校際共學，走訪鹽水區的清山畜牧場。

牧場負責人張志成是嘉義大學獸醫系教授，8歲起就跟著父親學養豬，立志要養出世界上最好吃豬肉。兩校高年級孩子在張教授帶領下，穿上防護衣、戴上鞋套，走進豬舍從種公豬、種母豬認識起，親眼看見產房裡的小小豬、剛離乳的小豬、中豬、成豬，從中知道優質的養豬場必須重視汙廢水處理，做對環境最好的事。七股國小學生林柔帆說，清山畜牧場妥善的牧場管理及廢水處理讓空氣中沒有明顯的味道，顛覆了自己對豬舍的刻板印象。

兩校學生也到嘉義丸聚星球觀光工廠參觀，由七股國小教導主任黃英洲導覽，黃英洲提到豬的每個部位都很好吃，其中的里肌肉可以製成最受小朋友喜愛的肉排。南大附小學生林映彤說，在各界開始關注動物福利時，雲林快樂豬是聽音樂長大，除了給豬隻充足的活動空間，也顧及豬隻的心情，太酷了！

下午到新化參訪畜產試驗所，畜試所有完善的3段式畜牧廢水處理流程，歐修汶博士介紹廢水經固液分離、厭氣消化、好氧處理，沼液沼渣可以回田利用；副研究員李欣蓉提到，沼液可透過管線或使用槽車澆灌，如果我國畜牧場妥善處理廢水，一年將節省400萬包肥料的費用，達到循環農業的目的。