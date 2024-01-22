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長榮百合國小 擁新光電系統
屏東縣瑪家鄉長榮百合國小校園，日前接受張榮發基金會與長榮海運捐贈太陽光發電系統，近日完工，校園也成為水電通訊無虞的社區避難基地，後續規畫校內微電網，努力成為台灣第1所RE100（百分百再生能源）綠色能源部落小學。
長榮百合國小校園位在禮納里永久屋部落基地，八八風災後，因氣候變遷帶來災害，迫使三地門鄉大社、瑪家鄉瑪家、霧台鄉好茶等3部落離開原居地，在此闢建永久屋基地，學校也成為社區緊急避難基地。
長榮百合國小校長陳世聰說明，校園原本就設有太陽能光電，舊光電系統建置12年，設備老化故障，發電效能下降，這次除了建置新太陽能光電系統，也優化、更新舊有設備。
新光電系統為38.675Kw，年發電量4萬8344度將減少25公噸碳排放，每度電售4.48元，新系統預計每年售電收入可達21萬6500元，將用於學生環境教育、校外教學及改善學校教學環境及設備。
陳世聰說，新設置的緊急備用儲能櫃，可提供50名緊急避難災民必要電源，和救災通訊聯絡設施，未來也會跟台電請教，如何在危難時刻轉成在地使用機組，後續更要努力朝台灣第1所RE100綠色能源部落小學目標發展。
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