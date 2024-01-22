聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮百合國小 擁新光電系統

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣瑪家鄉長榮百合國小設置新太陽能光電設備，努力朝台灣第1所RE100綠色能源部落小學目標發展。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉長榮百合國小設置新太陽能光電設備，努力朝台灣第1所RE100綠色能源部落小學目標發展。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家鄉長榮百合國小校園，日前接受張榮發基金會與長榮海運捐贈太陽光發電系統，近日完工，校園也成為水電通訊無虞的社區避難基地，後續規畫校內微電網，努力成為台灣第1所RE100（百分百再生能源）綠色能源部落小學

長榮百合國小校園位在禮納里永久屋部落基地，八八風災後，因氣候變遷帶來災害，迫使三地門鄉大社、瑪家鄉瑪家、霧台鄉好茶等3部落離開原居地，在此闢建永久屋基地，學校也成為社區緊急避難基地。

長榮百合國小校長陳世聰說明，校園原本就設有太陽能光電，舊光電系統建置12年，設備老化故障，發電效能下降，這次除了建置新太陽能光電系統，也優化、更新舊有設備。

新光電系統為38.675Kw，年發電量4萬8344度將減少25公噸碳排放，每度電售4.48元，新系統預計每年售電收入可達21萬6500元，將用於學生環境教育、校外教學及改善學校教學環境及設備。

陳世聰說，新設置的緊急備用儲能櫃，可提供50名緊急避難災民必要電源，和救災通訊聯絡設施，未來也會跟台電請教，如何在危難時刻轉成在地使用機組，後續更要努力朝台灣第1所RE100綠色能源部落小學目標發展。

長榮 校園 小學

延伸閱讀

拚全台首所RE100綠色部落小學 屏東長榮百合國小光電、備用電源完工

永續轉型！明台產險新總部 實現RE100百分百綠電目標

雲林虎尾產業園區開發案露曙光 外漂科技人才有機會返鄉工作

光電模組價格年年跌 今年太陽光電躉購將大幅下修？經濟部給答案了

相關新聞

長榮百合國小 擁新光電系統

屏東縣瑪家鄉長榮百合國小校園，日前接受張榮發基金會與長榮海運捐贈太陽光發電系統，近日完工，校園也成為水電通訊無虞的社區避...

寒流來襲！陽明山國小放2天「低溫假」 下周再補課

入冬最強寒流即將來襲，北部及東北部低溫將下探到個位數，陽明山也有望降雪，北市日前宣布，學校可自行評估是否放「低溫假」，並...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

拚全台首所RE100綠色部落小學 屏東長榮百合國小光電、備用電源完工

屏東縣瑪家鄉長榮百合國小，校園近日完成張榮基金會與長榮海運公司捐贈太陽光發電系統暨緊急備用電源設置完工。校長陳世聰說，完...

以「天」為題集體創作藝術 中港高中國中部美術班畢業展

以「天」為題的各種類型藝術作品和集體創作藝術，中港高中國中部美術班畢業展即日起在台中市港區藝術中心二樓展出，展到2月25...

南投四所國小停辦 學生下學年轉校

南投縣教育處決定停辦集集鎮永昌國小富山分校、國姓鄉港源國小及南港國小、鹿谷國小和雅分校等四所小校，並自113學年度起，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。