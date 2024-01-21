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南投四所國小停辦 學生下學年轉校

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣政府和集集鎮永昌國小富山分校家長、居民交流意見，富山分校將自8月1日停辦，學生併入永昌國小或轉校。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和集集鎮永昌國小富山分校家長、居民交流意見，富山分校將自8月1日停辦，學生併入永昌國小或轉校。圖／南投縣政府提供

南投縣教育處決定停辦集集鎮永昌國小富山分校、國姓鄉港源國小及南港國小、鹿谷國小和雅分校等四所小校，並自113學年度起，即八月一日將學生轉到本校或他校就讀，教育處及學校已擬定相關配套措施，並陸續舉辦公聽會，爭取家長和當地居民認同。

這四所小校，包括集集鎮永昌國小富山分校只有10名學生、國姓鄉港源國小學生8人、南港國小11人、鹿谷國小和雅分校僅剩5人，教育處認為對學生互動學習、群體發展和文化刺激都不利，經專案評估，決定4所學校停辦，將學生轉到本校或他校就讀。

縣府日前舉辦永昌國小富山分校停辦公聽會，縣副縣長王瑞德和教育處長王淑玲向民眾簡報說明想法以及配套措施，同時聽取鄉親的建議。縣議員黃春麟、集集鎮公所、學校老師及學生家長都到場關心。

王瑞德表示，少子化衝擊小校學生的學習，富山分校僅有10名學生，班級內或班際間的教學活動難以開展，影響學生均衡發展，孩子送到永昌國小就讀，才能有更多群體生活，課程安排才能更豐富多元。

教育處也擬定相關配套措施，包括提高轉學學生交通費、交通保險費及學雜費、書籍簿本費補助，同時協助安排教職員工跨鄉介聘、調任，或依規定給付資遣費或退休金等。

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