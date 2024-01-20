新港國中 新廁所像藝廊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣新港國中「科學樓南棟暨書香樓老舊廁所」改建完工，書香樓廁所搭配學生作品，營造人文氣息性別友善廁所。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港國中「科學樓南棟暨書香樓老舊廁所」改建完工，書香樓廁所搭配學生作品，營造人文氣息性別友善廁所。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣2015年起向中央爭取國中小老舊廁所整修工程費，迄今補助大林國中等118校，共計544間廁所獲改善，總經費3億5292萬609元，縣長翁章梁昨天下午視察去年10月斥資415萬元改善完工的新港國中「科學樓南棟暨書香樓老舊廁所」使用情況；翁章梁說，持續協助各校爭取中央補助整建老舊廁所。

新港國中科學樓南棟暨書香樓老舊廁所改善工程，以「閱讀、設計、國際、人文」四大主題打造科學樓一至三樓及書香樓二、三樓廁所，設有閱讀、設計、阿里山等學生作品主題牆，設計配合共讀站樹下閱讀概念，讓師生上廁所與周邊專科教室搭配，感受不同環境氛圍。

翁章梁說，學校廁所在身心靈發展占重要一環，當廁所不再是陰暗、悶臭，學生就能安心使用，縣府9年多補助國中小118校，共544間廁所改善，總經費3億5292萬609元，未來持續協助各校爭取中央補助整建老舊廁所工程，提供師生安全舒適如廁空間。

林姓學生說，改建後每樓都有各別特色，他最喜歡科學樓3樓設計，因為前面有媽媽喜歡阿里山櫻花圖；美術班學生說，最喜歡書香樓2樓作品，希望他的作品有機會也能出現在上面。

校方指出，書香樓2、3樓廁所規畫設計理念以學校1樓社區共讀站，延伸2、3樓圖書館情境，搭配樹下閱讀主題，將窗花做樹枝造型切割及門口樹幹造形意象，再搭配學生美術作品營造兩間充滿人文氣息性別友善廁所。

科學樓南棟1樓搭配學校閱讀牆為主軸，2樓設計主題與職業試探中心設計教室相呼應，3樓阿里山火車主題為學校國際願景，透過不同主題廁所設計，讓學生知道學校願景及課程內涵。

廁所 阿里山

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