台南復興國中學生坐路邊等車 校方：將改接送地

台南市東區復興國中一群學生被拍到坐公車亭路邊等車，民眾批「孩子真的很辛苦，連安全可等待公車公車亭都沒有」，令人看了很心疼，校方澄清並非規畫放學接送區，該處空間狹窄，有安全疑慮，將引導到旁邊空地停等接送；交通局公共運輸處表示，該處是「虎尾寮重劃區站」，沒有人行道，會再勘查適合地點提供更好侯車設施。

位在虎尾寮的復興國中學生3030人，是全國人數最多國中，前天下午一群學生坐公車亭旁路邊等車，有民眾拍下照片，感嘆「這裡是虎尾寮是台南房價蛋黃區欸！怎麼連個安全公車等候亭都沒有。」引發熱議。

復興國中校長陳文財說，民眾反映地點並非學校規畫放學接送區，而是家長與學生自行約定接送車停等處，前天校外教學，同時間等待家長學生流量比較大，因空間較狹窄，有安全疑慮，學校不建議學生在該處等待，規畫在一旁空地停等接送，未來會持續巡查並向學生及家長宣導。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，復興國中附近「虎尾寮重劃區站」，因為沒有人行道，僅設單支站牌，會找相關單位會勘，先改善從學校到站牌的行人空間，再找適合的地點設置有坐椅的公車侯車亭。

議員黃肇輝說，去年發生麻豆小學生等公車，因無座位，在店家騎樓「坐、躺、睡」，令人看了心疼，這次復興國中的公車站，也缺乏人行道空間，務必要一併改善，以維護學生的安全。

市長黃偉哲在大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚會指出，市府導入小黃公車，輔導業者以9人座小巴填補離峰時段，增加班次涵蓋率，逐步提升公共運輸品質。