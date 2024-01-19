培養「龍」的傳人 雙溪高中開辦舞龍營隊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中舉辦了一場結合閱讀認識「龍」文化與舞龍技術交流的「龍行天下獨立自主」冬令營。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中舉辦了一場結合閱讀認識「龍」文化與舞龍技術交流的「龍行天下獨立自主」冬令營。 圖／觀天下有線電視提供

寒假一開始雙溪高中舞龍隊充分發揮大手牽小手的精神，今(19)日一連兩天，舉辦了一場結合閱讀認識「龍」文化與舞龍技術交流的「龍行天下獨立自主」冬令營，邀請新北市五所學校有龍隊的小學，在這場堪稱是「龍」的傳人大會師，場面盛大。

營隊有來自上林、文德、文聖、更寮和新和等5所國小的學童，加上雙溪高中競技舞龍隊16位隊員共近80名學生參與，成員涵蓋國小、國中及高中等不同年段，堪稱是一場「龍的傳人」大會師。

本次活動由近年來代表新北市征戰國內外各大競技舞龍賽屢獲佳績的第一屆雙溪高中龍隊大學長們擔任分組講師，學長們專業又認真的講解，針對細節也是一個個細心指導，讓學員都獲益良多。

大學長們都已經是大學生，此次受邀回學校擔任指導老師，紛紛表示於有榮焉，看到小學生們的練習，就想到自己當初青澀的模樣，能夠將技藝傳承下去，大學長們都很開心。

雙溪高中校長葉俊士表示，希望透過這樣的方式讓新北的舞龍團隊能互相認識交流，甚至進一步的願意到雙溪就讀，一方面延續競技舞龍的特殊文化，一方面透過團隊增進少子女化下的孩子們與同儕互動的機會，讓舞龍成為孩子們的驕傲與精神寄託。

雙溪高中 小學生

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