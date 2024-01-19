萬里崁腳國小生態週驗成果 在地就學活學活用

以生態聞名的萬里區崁腳國小，在學期末為了驗收學生們一學期的所學成果，舉辦生態闖關週活動，老師們備下了重重關卡，要來讓學生們從關卡中複習所學的知識，並透過與同學們的通力合作學習團結的重要性，為這一個學期劃下充實又完美的句點。

崁腳國小校長蔡明雄說，在層層關卡中，除了生態知識，更可以見到手腳並用的闖關技能也融入其中，學生們不只是要在關卡中找出對於植物與昆蟲的蛛絲馬跡，更要與同伴通力合作應用身體的不同部位找到答題墊上的不同答案才能過關，讓闖關者同時開啟腦力與體力動能才得以通過考驗。

崁腳國小校長蔡明雄指出，值得一提的是，崁腳國小資源共享，今年生態闖關週的活動還特別開放萬里區國中小一同參與，其中野柳國小也派隊伍來闖關，校際間彼此教學資源互相交流，多元知能共享學習，讓學生們習得更多，也讓崁腳國小的生態課程不只是知識存於腦中，更深化於日常生活之中。