中原大學建築系師生實地考察 用廢紙做出桃園農村建築說故事
為培養學生的創造力、敘事力及感受性，中原大學建築系教授謝統勝及6位教師帶領1年級55位學生，以真實環境的觀察互動，做為期半學年的設計專題。「不見城市的看5.0：新中福空間敘事」成果展於桃園蘆竹新興國小舉行，經過2個月深入觀察場域，使用了地圖、文本、拼貼、建築圖、分析圖與空間模型，與新中福聚落的150名小學生分享屬於這片土地的故事。
校方表示，在課程初期安排學生閱讀義大利作家卡爾維諾的作品「看不見的城市」，透過文學敘事將環境元素與人文故事融入實體模型設計中，強化年輕世代的敘事能力，這也是該課程連續第5年引導大一學生進入桃園在地場域的實作，也是這次成果展「不見城市的看5.0」名稱的由來。
「不見城市的看5.0：新中福空間敘事」學生創作材料採用廢棄紙板物料，強調環保再利用及永續發展的觀念，並提供新興國小特色教學資源使用，內容呈現中原師生在觀察、詮釋、轉化和空間創作的才華，並與新興國小師生攜手共探這個受城市擴張影響的農業聚落。
建築系一年級廖于萱表示，透過實地觀察創造了綠巨人、水旅人、紅精靈3位地景精靈，將綠化、水景、紅磚牆擬人化融入建築，成為社區地圖上的可愛亮點，也守護著這個社區。
謝統勝說，有感於人們對成長環境的陌生，及教育過程中缺乏對鄉土的情感、認同感與向心力的現象，設計教學團隊經過資源的盤點，選在位於桃園近郊農村區塊，以專業的設計和藝術能力作為改變的關鍵，希望透過設計的力量，喚起大學、小學和社區對環境與家園的感受，凝聚向上的力量。
謝統勝指出，設計以當代科技為基礎，打造一個AR擴增實境，精巧結合故事、行為和歷史的虛擬元素，以及建築與地景的真實場景，營造出無縫的視覺體驗。
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