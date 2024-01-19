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彰化縣北斗國小愛心義賣…可愛笑臉猛推銷 師長幾無招架餘地

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗國小愛心跳蚤市場市況熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國小愛心跳蚤市場市況熱鬧。記者簡慧珍／攝影

每到歲末年終很多家庭會盤點不需要的物品，彰化縣北斗國小首次舉辦愛心跳蚤市場，今天校園中庭和草地擺出25攤，學童渾身解術推銷讓師長和同儕難以拒絕，每個人大包小包滿載而歸，義賣所得將悉數捐贈華山基金會關懷弱勢長者。

北斗國小校長游美雯邀請學生家長會長余維恩等人，共同敲響跳蚤市場義賣愛心鑼，揭開上午義賣活動，義賣商品從絨毛玩具、益智玩具、文具用品、二手書到小家電，考量小朋友荷包不豐，每樣10元到100元，堪稱價廉物美，台灣創價學會結合SDGs聯合國發展目標舉辦遊戲闖關，完成者獲得贈品。

小朋友看準師長比較「有錢」，密集推銷二手童書、文具、小家電，面對一張張小臉「老師，要買這個嗎？這個真的很便宜，買回去可以給老師的孩子用、給家人用。」老師幾乎沒招架餘地，手提袋塞滿各式義賣品。六年級陳姓學童表示，活動讓她和同學學到行銷技巧，體會助人為快樂之本。

校長游美雯說，希望藉由愛心跳蚤市場義賣教小朋友愛物、惜物，延續堪用物品的使用壽命，落實永續環保理念，並學會理性購物只賣「需要」的東西、盡量不買想要的，活動同時響應華山基金會的彰化縣2024常年服務暨第二十一屆「愛老人‧愛團圓」公益行動，義賣所得「捐年菜助孤老」為弱勢長輩加菜，教導小朋友做公益，疼惜弱勢長輩。

彰化縣北斗國小學童興致勃勃參與愛心跳蚤市場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國小學童興致勃勃參與愛心跳蚤市場。記者簡慧珍／攝影

義賣 愛心

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