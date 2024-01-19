學校僅34人 全校將士用命再創奇蹟奪全國棒球賽冠軍

「小學校大成就！」第26屆全國「傳福盃」青少棒錦標賽昨天落幕，全校僅有34人的台東縣大溪國小棒球隊，以6比2擊敗桃源國小，奪下軟式組冠軍。再為學校抱回第2座全國賽事冠軍獎盃。

校長林智皓說，學校資源相當有限，更不用說全校學生只有34人情況下，還要挑15位選手訓練，但在教練、選手及家長一起努力奮鬥，真的是一點一滴累積實力，才會有豐碩的戰績成果。

大溪國小是台東南迴唯一有棒球隊學校，放諸全縣是最晚成軍起步的棒球學校，自2013年成立以來參加過大大小小的賽事，2022年終於在全國傳福盃青少棒錦標賽軟式組別，大放異彩，拿下首座全國冠軍盃。

昨天冠軍賽遇上同縣來自棒球實力雄厚的桃源國小，大溪國小投手優異的表現，壓制對手打擊，加上隊員打擊火力的支援，終場以6比2獲勝。而這場冠軍賽，大溪國小全校師生到齊為選手加油。

林智皓表示，棒球隊員15人中，有3人是小六生，4個小五生，最小的是小二生，教練團今年加入陳龍正、林順安兩名教練，奪冠雖非預期設定，但教練團和孩子們確實拚勁十足，讓人感動。