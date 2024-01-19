寒假來囉！「地方爸爸」提醒家長檢查書包 家長超共鳴：根本異世界

即將迎來寒假，在結業式這天，小學生們會將學校用品帶回家中，臉書粉專「地方爸爸」提醒家長們，務必確認書包、餐盒內是否有水果、食物、濕抹布等，以免引爆「異世界」，讓家長們超有共鳴。

「地方爸爸」為一名工程師經常紀錄與孩子們的相處點滴，製作的程式「國語小幫手」廣受好評。今（19日）他在粉專「地方爸爸與他的小幫手們」發文提醒，孩子們結業式回家後，一定要確認：「書包、餐盒、餐具袋裡，沒有任何水果、食物、濕抹布、臭衣服藏在裡面！」，他感嘆「小孩的袋子裡都有異世界空間！」

文章發布後，讓家長們超有共鳴，「剛剛發現一雙臭襪子」、「查完之後，最可怕的是，餐袋忘記帶回來」、「昨晚捕獲濕抹布一枚」、「我兒的書包裡面什麼都有，什麼都不奇怪」、「不翻，怕到時候發現長毛發霉的水果」、「感謝提醒，昨天先清書包底層的破碎紙屑，今天要帶回學校櫃子裡的東西，希望不要有發霉水果」。

還有家長搞笑表示，「我覺得不是袋子裡有異世界空間，而是孩子活在異世界空間」、「我兒子本身就是異世界來的生物」。