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竹北高中決議 將改隸陽明交大附中
國立竹北高中校務會議昨決議通過，接受陽明交大邀請，朝陽明交大附中之路前進，兩校將共同啟動後續的改隸程序。至於校友關心的校名問題，目前尚未討論。
竹北高中昨天校務會議共有142人校務代表參與，針對陽明交大提出的邀請，無人投反對票，等於是啟動改隸的第一步。竹北高中校長陳瑞榮說，之後兩校將籌組工作小組，陽明交大約有6位教授參與，竹北高中則有25位參加，包括校長與教師、家長和校友代表，還有校內一級主管和各學科的召集人，以及學聯會的正、副會長都會參與工作小組，主軸是規畫合併的計畫。
有了這些具體內容，竹北高中會再次啟動校務會議，要求四分之三的校務代表出席，且需要四分之三的人通過，才能提報教育部審查，經過專家委員到學校了解需求，才會核定下一步的籌備，最快仍需要一年半的時間。
之前新竹女中與陽明交大合併，曾引發竹女校友反彈聲浪。陳瑞榮說，竹女是百年老校，竹北高中是32歲的年輕學校，兩校狀況不同。上個月竹北高中舉辦第一屆校友會，來了100多位校友與創校校長，他特別向校友報告改隸附中的契機，校友都樂觀其成，未來也會持續溝通，讓外界了解改隸對於大新竹教育的助力。
陳瑞榮指出，陽明交大擁有先進的設備、資源和優秀的研究型師資隊伍，更有豐沛的學校聲望與校友資源，除可與竹北高中合作，開展生醫與AI等系列特色課程和專題探究，也可讓師生接觸到更加先進和前瞻的學術和科技成果。
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