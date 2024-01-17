零基礎仍努力練球技 新北竹林國中排球隊拿下排球聯賽首勝
新北市永和竹林中學國中部排球隊在112學年排球聯賽中拿下首勝，創下新隊史，在教練莊凱崴帶領下，雖然隊員升上國中後才接觸排球，但仍努力不懈練習，向高中部學長請益經驗，即使比賽時一度卡關，最後仍靠團結一致，逆轉局面得到冠軍。
竹林中學排球隊成立六年，在莊凱崴的悉心帶領下，高中部代表隊已連續五年拿下新北市排球聯賽冠軍，而國中部代表隊也在不斷摸索中破繭而出，於本學年度拿下隊史上的首座冠軍盃。
莊凱崴指出，隊上成員都是國中才接觸排球，基本動作和觀念較弱，訓練時必須將基本功做好，才有可能再進一步訓練更高難度的技術，賽季期間，國中部隊員也不時向高中部學長請教，累計經驗，加上隊長以前在積穗國小受訓過，又擔任舉球員，有紮實的基本動作和領導能力。
莊凱崴說，這次是國中部最後一場比賽，攸關是否能以新北第一晉級全國北區複賽，起初比賽剛開始，選手有點壓力，表現綁手綁腳，一直處於落後逆風，在某次喊暫停，約30秒時間，他鼓勵球員們「你們是絕對可以做到，專心在球場享受比賽就好」，這句話也成為隊員的定心針，後續表現越來越好，最終逆轉勝。
談及比賽後的影響，莊凱崴表示，以前比賽後，隊員會互相指責某人不夠認真，有失誤也會責罵對方，但這次比賽後，大家感情更加緊密，彼此就像兄弟一樣，也是這次最大的收穫。
竹林中學校長盧志雄提到，竹林各項運動代表隊成立的宗旨，希望學生學會待人處事的應對進退、不怕面對失敗的心理，擁有更強的心理素質，或者是以更積極的態度面對生活以及學會不輕言放棄，這些事情，遠比「勝利」來得更有教育意義，藉由球隊的訓練與比賽磨練，培養出勇於面對未來生活的所有挑戰。
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