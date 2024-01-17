「禮義廉恥」重回苗栗校園 公館國中迎門「行動」掛牌

「禮義廉恥」校訓重回苗栗國中小校園， 公館國中參照新加坡特選小學公立培群學校，最近迎門雙語掛牌，加入「行動」的特色，凸顯學校國際教育，許多學生都覺得很好、很棒，可以在生活中提醒自己。

苗栗縣長鍾東錦去年3月間率團參訪培群學校，培群是推動雙語教育有成的特選學校，華文文化、品德教育更是特色，迎門的「禮義廉恥」校訓，讓他印象深刻，因此指示全縣144所國中小學掛回「禮義廉恥」，公館國中最近迎門掛牌。

公館國中學生徐秉暘表示，他覺得國中是一個培養習慣與紀律的時期，現在把禮義廉恥掛在玄關處，一進校門可以馬上看到，時時刻刻提醒把這四字箴言牢記在心，培養未來待人處事的好習慣，他覺得這樣很好，另外學校還特別製作雙語的禮義廉恥，更加提醒我們要與國際接軌。

學生宋沛宜說，看到禮義廉恥掛在校園中，會常常提醒自己要注意這些倫理道德，不然很容易忽略，因此掛上去可以督促自己要符合這樣的行為期待，她覺得很棒！

公館國中推動國際教育為課程核心主軸，讓國際成為師生每個人的事，讓校園每一處都很國際，去年團隊以「國際領航，跨域SDGs，天下為『公』」教學方案，拿下教育領域最高榮耀的「奧斯卡」教學卓越金質獎，禮義廉恥掛牌也很國際。

校長方麗萍指出，掛牌參照培群學校，色彩部分請教過美術老師，培群的設計已經兼顧平衡且吸睛，因此沒有更動，雙語部分，恥的部分有一番討論，也是國際教育一堂課，最重要掛牌是創新可移動，將來切合主題，行動到各種場合，比較不會有教條感。