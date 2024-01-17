南市新市國中課中差異化英語教學 7成學生進步了！

台南市新市國中因應學生不同學習需求，讓教室沒客人，推動數位學習融入課中差異化英語教學。老師林姿吟除實施單字評量、閱讀教學差異化策略，更融入數位科技平台，3個月裡就看到7成學生成績進步，接續將導入AI，讓差異化教學更精進。

林姿吟將所教的兩個國三班級，依學習意願與成就分成兩大族群，除實施單字評量差異化策略(設定不同的答對題數要求與配分比例)，對話與閱讀教學差異化策略(以不提供字幕或提供中文字幕播放教學影片輔助閱讀理解與聽力訓練)，更融入Cool English與力宇教育等數位科技平台，善用平台資源與功能給予差異化的學習任務與要求。

實施近4個月，整體班級學習積極度與成績都穩定提升，而學習意願與成就比較低落的10名學生中，有7人平時考與兩次段考成績PR值與國一國二相比都有提升，其中3人PR值進步超過10%。

林姿吟老師說，善用Cool English平台的「打歌學英文」資源，結合11月轟動全台Coldplay酷玩樂團歌曲，讓學習低成就的學生也能體驗親臨演唱會的樂趣，明顯看到學生由被動轉為積極主動參與課堂學習。在Cool English平台的「課程戰力包」單字或文法學習資源部分，則要求學生完成差異化的學習任務並達標設定分數才算通過。

林姿吟更嘗試運用以教育部軟體補助經費購置的力宇教育平台資源與功能，依教學單元設定學生自我練習評量的範圍與題數，但學生可參考老師引導與個別學習狀況，彈性自訂題目難易度與題數比例。在學生答題後，平台可提供即時反饋與錯題解析，更能依據個別學生的錯題狀況提供對應學習節點的教學影片，有效協助學生再次複習釐清核心觀念；老師也可從管理端掌握學生錯題樣態與複習釐清完成率，做為個別指導與教學重點調整的重要參考。

校長薛英斌說，林姿吟老師的數位學習融入課中差異化英語教學正是「No Student Left Behind」理念的具體實踐。高度聚焦關注學生的多元學習需求而採用差異化教學與評量策略，更適時融入運用數位平台資源與功能，提供差異化與個別化的學習任務與輔助，除觀察到班級整體學習積極度的改變，更明顯看到學習成就比較不理想的孩子在學習意願與學力的正向提升。未來也將透過教師專業社群持續分享與精進數位學習融入課中差異化英語教學，讓教室學習沒有客人。