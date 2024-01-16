金中27屆百位校友回娘家 齊高唱校歌憶青春

2024年總統暨立委選舉在本月13日登場，為了投下手上神聖的一票，不少旅台民眾都返回金門參加，還有人趁機會辦起了同學會，金門高中第27屆畢業校友就相約同屆校友在大選後隔日返回母校辦「回娘家」，大家還齊唱校歌，懷念起那段逝去的美好時光，一連高歌三次，欲罷不能。

此次活動共邀約100多位校友一起回娘家，大家在當天一起相約白宮聚會，也邀請校友會理事長王添泉到場，還有校內金中畢業的秘書林慧真、主任呂世璋一起協助迎接校友返校，王特別致贈70周年校慶紀念酒給召集人蔡彩碧校友，校長許自佑也發送書寫金中校歌歌詞的L夾給每位校友，並在主持人、前副縣長黃怡凱帶領下，齊唱金中校歌。

蔡彩碧表示， 讓校友們更感動的是有好幾位師長的到場參與，有國文老師洪春柳、地科老師陳自強、國文歐陽文章老師、英文老師王忠遠、教官陳金福等，時隔40多年後再次與學生談話勉勵，重現當年諄諄教誨畫面。

提到此次籌辦的過程，蔡彩碧說，早在一年前就想籌辦此次校友會，她先邀請各班2位同學當召集人，目標是至少100位同學參與活動，過程中看到大家同心協力，眾志成城，終於超過100位同學響應參加。她也特別感謝母校師長的大力協助，安排到班級教室內，感受再當一回的學生，聆聽導師的諄諄教誨，也回想起學生時代上課猛打瞌睡的情境。

蔡彩碧說，能在耳順之年反倒很珍惜能坐在教室內，無所顧慮的聊著彼此間人生種種閱歷，種種感嘆。也把握機會，重溫當年畢業典禮時白宮前的畢業照，與師長再次站在白宮拍團體照，場面溫馨感人。

也有校友說， 年少的種種回憶，總是最美好的，每當午夜夢迴，金中校園白宮是最具青春活力的代表，常縈繞在校友腦海，校友們心心念念想再重回令人悸動的金中，原本規劃在畢業40周年時要來完成此夢想，但天不從人願，遇上新冠疫情，只能延緩至今年舉辦。

稍後也由許自佑親自負責導覽巡禮校園；儘管當年的建築很多都不見了，但校友們猶記得求學時校園的一草一木、片瓦高牆，個個彷彿進入時光隧道，憶起青春歲月，大家你一言、我一語聊起當年教室配置及校園生活點滴，好像重回高中時代，相當有趣。

據了解，此次的籌備會為同學們準備象徵66大順的6顆壽桃，祝願大家往後人生順心如意福壽雙全，並特別捐款給母校3萬元，企盼繼續培養「勤樸弘毅」的優秀人才。