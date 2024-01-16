美濃囝仔扮「12生肖」報喜 客語念唱吉祥話向長輩拜年
高雄市美濃區廣興國小附設幼兒園小朋友今天裝扮成「12生肖」，在社區圓環老榕樹下，以客語念唱吉祥話跟長輩拜年，敲打樹下的八音打擊樂器報佳音，祝大家新的一年健康平安。
廣興國小校長鍾一哲說，廣興庄，過年期間都會彩繪燈籠並提燈踩街，今年廣興國小全校的學生試畫燈籠，看著鏡子裡的自己，將看見的自己畫在燈籠上。並邀請善於寫書法的退休主任楊萬虎返校，幫每一位學生寫上一個自己期待未來一年的代表字，張貼於自己的燈籠上。
老師帶領學童在燈籠下方掛上自己的期許與吉祥話的祈福卡，大家的燈籠一起懸掛在川廊時，學生們直呼「好漂亮、好喜氣！與同學、師長一同集體完成的創作就是好看。」退休主任楊萬虎說，能回來一起參與學生的學習真好。
「12生肖」熱熱鬧鬧地回到學校後，與一、二年級的學長姐同坐於前庭的欖仁樹下，一邊乘涼，一邊聽著退休主任黃榮和分享廣興國小之前的小故事，引導學生想想現在自己正在學什麼。
學童鍾炫威表示，因為有學客家話，所以聽得懂長輩說的話。鄭元瑞說，要完成一件燈籠作品，要感謝很多人的教導與幫忙。黃丞瑜則說，老師有教大家要有公德心，不能只有考慮到自己。
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