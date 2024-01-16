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影／AI科技教育前進台中偏鄉 36位學童玩科普、作動畫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
為拉近城鄉差距，東海大學推出「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」首站到和平國小，將帶領全校36位學生進行環境科普。記者林佩均／攝影
為拉近城鄉差距，東海大學推出「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」首站到和平國小，將帶領全校36位學生進行環境科普。記者林佩均／攝影

為拉近城鄉差距，東海大學推出「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」首站到和平國小，將帶領全校36位學生進行環境科普，以切身有感的新冠疫情帶入，認識植物、製作乾洗手液；藉由AI程式，孩子腦中圖像具體製成動畫，並在官網上發表。為期3天寒假營隊是火車頭，東海大學校長張國恩允諾，盼逐年舉辦。

台中市和平區和平國小坐落在知名谷關溫泉必經的東關路上，全校36位學生，校長陳恩澤說，山區資訊與數位學習相較平地資源更加珍稀，這次東海大學師生規劃3天2夜的寒假營隊，孩子相當期待。

東海大學樂團以「熱愛105°C的你」搖滾全場，學生擺動雙手、合唱，將彼此距離瞬間拉近，台中市議員吳振嘉、古秀英、和平區調解委員會主席鄒盛達等人也跟著節奏拍手。

東海大學校長張國恩說，大學生充滿熱情願意付出，唯獨缺少平台，這次到山區偏鄉服務小學生，大學與市府提供平台，「只要活動好，我們都會持續來做」，期盼寒或暑假持續辦理。

台中市數位局長林谷隆表示，和平區幅員廣大，下期「智慧城鄉發展計畫」預計投入更多經費，未來規劃以梨山、佳陽、松鶴部落的區域型式辦理，避免親師生舟車勞頓，讓部落孩子就近受惠。

授課學生年齡層從小一到小六，東海大學學務處學務長龍鳳娣分享，兼具科普與混齡教學是一大挑戰，她規劃人人有感的SARS、新冠疫情切入，結合和平區植物多元風貌，讓學生認識製作乾洗手的茶樹葉，進一步解說化學構造與分子，「玩中學」動手做出屬於自己的乾洗手凝霜。

每個人的童年都有卡通的美好回憶，東海大學主任周忠信規劃AI藝術創作，短短2個小時，讓孩子腦海想像角色，透過程式設計機器人會聊天、創造出自己喜歡的動畫角色，甚至能放上網站欣賞，課程讓小朋友相當期待。

和平國小學生開心和東海大學大學生合影，期待為期三天的AI課程。記者林佩均／攝影
和平國小學生開心和東海大學大學生合影，期待為期三天的AI課程。記者林佩均／攝影
為拉近城鄉差距，東海大學推出「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」首站到和平國小，將帶領全校36位學生進行環境科普。記者林佩均／攝影
為拉近城鄉差距，東海大學推出「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」首站到和平國小，將帶領全校36位學生進行環境科普。記者林佩均／攝影

東海大學 台中市 疫情

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