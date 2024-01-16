嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版

嘉義市立美術館首本台語繪本「揣啥物」 (TheSomething)，以嘉義前輩藝術家陳澄波與林玉山作品作圖像轉譯核心，邀請插畫家李若昕創作嶄新文本與圖像，鄭順聰老師擔任台語顧問，透過故事中「鵁鴒」 (ka-ling，八哥)、「狗仔」在嘉義城市與山林之間找尋，帶領讀者從故事走入閱讀的想像之中，悠遊於畫作和城市地景中找尋心目中的「啥物」 (Something)。

嘉美館說，在文化部藝文扎根計畫與嘉市府支持下，嘉美館從「一起做的藝術」發想，歷經2年籌備，2022年起與害嘉影音綜藝公司合作，邀請圖文作者李若昕，透過嘉義藝術史系列講座、嘉義文史地景走讀及老照片與研究資料輔助，以前輩藝術家視角認識嘉義，體會嘉義庶民文化，共同開啟一段在嘉義共學旅程。

嘉美館特別辦理繪本圖文初稿試讀會，邀請小小讀者們與家人共同閱讀繪本，分享屬於自己的「揣啥物」。繪本從生活中隨處可見鵁鴒和狗仔在嘉義火車站前相遇為開端，藉尋找「啥物」過程，進入嘉義美術與山林如夢似幻的世界。