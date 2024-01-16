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嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供
嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供

嘉義市立美術館首本台語繪本「揣啥物」 (TheSomething)，以嘉義前輩藝術家陳澄波與林玉山作品作圖像轉譯核心，邀請插畫家李若昕創作嶄新文本與圖像，鄭順聰老師擔任台語顧問，透過故事中「鵁鴒」 (ka-ling，八哥)、「狗仔」在嘉義城市與山林之間找尋，帶領讀者從故事走入閱讀的想像之中，悠遊於畫作和城市地景中找尋心目中的「啥物」 (Something)。

嘉美館說，在文化部藝文扎根計畫與嘉市府支持下，嘉美館從「一起做的藝術」發想，歷經2年籌備，2022年起與害嘉影音綜藝公司合作，邀請圖文作者李若昕，透過嘉義藝術史系列講座、嘉義文史地景走讀及老照片與研究資料輔助，以前輩藝術家視角認識嘉義，體會嘉義庶民文化，共同開啟一段在嘉義共學旅程。

嘉美館特別辦理繪本圖文初稿試讀會，邀請小小讀者們與家人共同閱讀繪本，分享屬於自己的「揣啥物」。繪本從生活中隨處可見鵁鴒和狗仔在嘉義火車站前相遇為開端，藉尋找「啥物」過程，進入嘉義美術與山林如夢似幻的世界。

穿越陳澄波與林玉山經典作品與嘉義代表性地景，嘉義火車站、圓環噴水池、嘉義公園、阿里山等，藉「揣啥物」過程，透過畫家視角的追尋，帶領大小朋友一同領略嘉義之美。「揣啥物」實體販售：誠品書店嘉美館、勇氣書房、童里繪本洋行；網路販售：博客來、金石堂、五南網路書店平台。

嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供
嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供
嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供
嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供
嘉義市美術館首本台語繪本「揣啥物」上架出版。圖／嘉市府提供
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