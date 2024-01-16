阿嬤好身材...背後全裸也不怕 長榮女中幫媽媽、阿嬷「再婚」

台南市長榮女中家政群科今天舉辦金賞獎整體造型大賽，美容科找同學當模特染整髮，時尚造型科學生則是為媽媽、阿嬤披婚紗、做造型，化身美麗的新娘子，更站上舞台走秀，感受「再婚」的心情。

美容科、時尚造型科是長榮女中的招牌科系，美容科著重在美髮設計師的養成，目標是讓學生畢業後能馬上就業，學生經過3年的養成，畢業後許多學生 馬上升格設計師。為了讓學生能與業界接軌，在課程的安排上，校方經常找業師授課，讓學生學習到最新的美髮流行趨勢。日前特別從台北找來知名的沙龍，教授學生最新的光線染、漸層染等染髮技術，這次美容科的染髮整髮競賽，很多學生就現學現賣。指導老師黃麗蓉說，評分的標準是看染出來的髮色是否符合目標色系以及飽和度，還有學生吹整的髮型能否展現亮點。

時尚造型科主要在培養新娘秘書、彩妝師等專業人才，因此，比賽設定在新秘大賽，等同於整體造型賽，特別的是，模特兒必須找自己的家長擔任。科主任邱心怡說，當新娘子可以說是女人最美的時刻，這樣的安排除了讓家長能再回味一下，也能感受孩子在校學習的成果。

這次的比賽，從髮型、禮服、全身的飾品配件等，學生幾乎都是一手包辦，利用各種金屬線、蕾絲、珍珠、假鑽、花朵等純手工加工而成，臉上的彩妝也用彩繪妝點，大部分的學生，都是找自己的媽媽當模特兒，也有人找舅媽、嬸嬸，甚至還有阿嬤當仁不讓，自告奮勇。

學生孫翎恩說，67歲的阿嬤身材保持得不錯，所以禮服尺寸不用特別修改，而且阿嬤尺度全開，讓她穿上背部幾乎全裸的衣服也能接受。阿嬤說，「這輩子不可能再有機會穿婚紗，當然要好好的留下回憶」，現場還拿起手機自拍，馬上把照片傳到家族群組，要讓家人驚豔。