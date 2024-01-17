新北國中技藝賽求公平 聯手師大命題

為讓技職教育向下扎根，新北與台灣師範大學合作協助學科命題，號召18所大專及技高學校，舉辦112學年度國中技藝競賽，已有1500人參賽。教育局說，獲獎選手升學時可在特招、技優甄審、實用技能學程入學時加分或優先分發入學，前三名還有每人1萬元獎學金。

新北市112學年度國中技藝競賽將在3月1日至7日舉行，分13職群及35項競賽主題，只有當屆國三學生有機會參加，1月19日前還有機會報名參賽。此外，教育局也與台灣師範大學合作，協助學科命題，確保競賽專業及公正公平。

新北教育局長張明文說，新北市每年投入逾6千萬，與北北基桃28所技術型高中及大專校院，每學期開辦超過300個技藝教育班，有80所國中開辦。技藝競賽獲獎者，特招可以加分，技優甄審、實用技能學程也能獲優先分發入學條件，增加錄取機會。進入技職高中後，可持續參加新北市金手培訓計畫。

台師大科技及工程學院院長鄭慶民說，新北市培育許多頂尖專業人才，從國小職業試探、國中技藝教育及金手培訓制度，在勞動部技能競賽青少年及青年組、及教育部五大類技藝競賽成績皆為全國第一，更培育國際技能競賽7位代表國手，今年將赴法國里昂為國爭光。

正德國中學生莊竣崴說，小時候常看堂哥維修電腦，也產生興趣，升上國三後參加技藝班，對電機電子職群更了解，期待未來成為專業的電機電子工程師。