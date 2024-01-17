聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北國中技藝賽求公平 聯手師大命題

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

為讓技職教育向下扎根，新北與台灣師範大學合作協助學科命題，號召18所大專及技高學校，舉辦112學年度國中技藝競賽，已有1500人參賽。教育局說，獲獎選手升學時可在特招、技優甄審、實用技能學程入學時加分或優先分發入學，前三名還有每人1萬元獎學金。

新北市112學年度國中技藝競賽將在3月1日至7日舉行，分13職群及35項競賽主題，只有當屆國三學生有機會參加，1月19日前還有機會報名參賽。此外，教育局也與台灣師範大學合作，協助學科命題，確保競賽專業及公正公平。

新北教育局長張明文說，新北市每年投入逾6千萬，與北北基桃28所技術型高中及大專校院，每學期開辦超過300個技藝教育班，有80所國中開辦。技藝競賽獲獎者，特招可以加分，技優甄審、實用技能學程也能獲優先分發入學條件，增加錄取機會。進入技職高中後，可持續參加新北市金手培訓計畫。

台師大科技及工程學院院長鄭慶民說，新北市培育許多頂尖專業人才，從國小職業試探、國中技藝教育及金手培訓制度，在勞動部技能競賽青少年及青年組、及教育部五大類技藝競賽成績皆為全國第一，更培育國際技能競賽7位代表國手，今年將赴法國里昂為國爭光。

正德國中學生莊竣崴說，小時候常看堂哥維修電腦，也產生興趣，升上國三後參加技藝班，對電機電子職群更了解，期待未來成為專業的電機電子工程師。

教育局 勞動部

延伸閱讀

今與侯友宜見面！美國特使團佩服這件事 盼未來深化城市交流合作

輕軌行經淡水百年燈杆 新北評估保留或遷移再執行

新北議會程序會未通過侯友宜報告案 綠擬再戰大會

新北輕軌回饋金2/1將歸零 400萬未兌領創新高

相關新聞

台南成功國小蓋5年沒完工 小六生從未在校上課「期待畢典回歸」

台南市中西區成功國小歷經5年多興建，可望在今年暑假完工，目前六年級學生從未在此上過課，大家都滿心期待畢業典禮能在此舉辦。...

她憂小孩交到壞朋友「送去私校有用嗎」？過來人揭關鍵：躲不掉這問題

校園安全問題是許多家長非常重視的事情，普遍認為公立學校的學生素質良莠不齊，就讀私立學校相對安全。對此，有一名家長表示，聽到好多媽媽說正值青春期的小孩個性比較散漫，叛逆也不太受控，好奇是否送到私立學校比較好？貼文一出後，也引起許多過來人分享經驗。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

新北國中技藝賽求公平 聯手師大命題

為讓技職教育向下扎根，新北與台灣師範大學合作協助學科命題，號召18所大專及技高學校，舉辦112學年度國中技藝競賽，已有1...

金中27屆百位校友回娘家 齊高唱校歌憶青春

2024年總統暨立委選舉在本月13日登場，為了投下手上神聖的一票，不少旅台民眾都返回金門參加，還有人趁機會辦起了同學會，...

美濃囝仔扮「12生肖」報喜 客語念唱吉祥話向長輩拜年

高雄市美濃區廣興國小附設幼兒園小朋友今天裝扮成「12生肖」，在社區圓環老榕樹下，以客語念唱吉祥話跟長輩拜年，敲打樹下的八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。