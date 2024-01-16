高中職免試入學 名額再減

教育部昨公告一一三學年度高中職免試入學、特色招生甄選及考試分發入學簡章，在面臨少子化衝擊下，本學年免試入學名額十九萬五千餘名，是十一年來最少。

一一三學年度高中職免試入學總名額十九萬五千五百九十二名，占核定招生總名額百分之九十點八十一，本學年免試入學名額為十一年來最少；但過去十年高中職免試入學名額雖呈現逐年下降趨勢，仍都占總核定招生名額九成以上。

教育部國教署表示，為讓學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過一月及四月二階段志願模擬選填，協助親師生了解所填志願校科。

教育部昨也公告一一三學年度高中學校特色招生專業群科甄選入學，共九十一所高中，提供八○六四個招生名額，其中共十五所學校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘七十六校則以術科測驗成績為錄取依據。