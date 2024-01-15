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全校剩5名學生6位教職員 這所學校決定8月起停辦

只有5名學生！ 南投鹿谷國小和雅分校決定8月起停辦

中央社／ 南投縣15日電
南投縣鹿谷國小和雅分校8月1日起停辦和雅分校併回鹿谷國小。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影
南投縣鹿谷國小和雅分校8月1日起停辦和雅分校併回鹿谷國小。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影

南投縣鹿谷國小和雅分校目前僅剩5名學生、6名教職員，考量學生均衡發展及學習，南投縣政府與家長、地方溝通後，決定今年8月1日起停辦和雅分校併回鹿谷國小，今晚開公聽會。

鹿谷鄉和雅國小民國106年8月起改制為鹿谷國民小學和雅分校，隨著山區偏鄉人口持續流失，目前和雅分校只有5名學生及6名教職員，學生過少使得班級內或班際間教學、活動難以開展，影響學生各方面均衡發展。

縣府教育處今天表示，經長期評估、邀教育領域專家學者、教職員、家長、地方代表召開專案評估會議討論，決議自113學年度、即113年8月1日起停辦和雅分校併回鹿谷國小，今天晚間在和雅社區活動中心辦理公聽會，經相關程序後，報教育部國民及學前教育署備查。

教育處指出，目前和雅分校僅小一1人、小二1人、小四2人、六年級1人，及1名分校主任、5名代理教師，召開公聽會前，已與家長、地方人士溝通取得正面支持，多數家長同意學生人數過少不利學習；分校併回鹿谷國小後，分校主任將安排後續、代理教師約滿不續聘。

教育處表示，擬定相關輔導、配套措施讓學生適應新學校，並補助相關費用如交通費、交通保險費；教職員工工作權益方面，協助教師優先跨鄉鎮市介聘至其他學校、編制內職員由縣府統籌調任其他單位、依勞動基準法進用的員工依規定給付資遣費或退休金等。

教育處表示，後續校地活化尊重地方構想，縣內不乏成功轉型案例，如廣英國小標租給實驗教育機構、和興國小標租作為武術教育場所、車埕國小移撥日月潭國家風景區管理處辦理車埕鐵道觀光小學堂、玉峰國小由民間企業辦理品格英語學院。

小學 南投

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