化身體阻力為助力 嘉大吳泓陞獲台積電青年築夢獎

嘉義大學生物機電工程學系大三吳泓陞是名學習障礙學生,在聽覺理解、口語表達、認字、閱讀等學習有顯著困難,雖然在求學道路上並不順遂,但他化阻力為助力以自身學習經歷組成團隊,以「I have a dream 學習障礙也可以做科展」計畫,榮獲台積電文教基金會「台積電青年築夢計畫」,將展開精彩築夢之旅。

學習障礙者因神經心理功能出現異常,導致在聽覺理解、口語表達、認字、閱讀理解、書寫及數學運算等學習表現上有顯著的困難;吳泓陞在國三時連26個英文字母都不會,高一時也不懂分數乘法,回想國一開始接觸科展後並不被看好,認為他憑什麼條件可以加入資優生才能參加的科展,父母也認為他應該放棄學業習得謀生的一技之長。

吳泓陞的夢想是成為一名科學家,在這樣的逆境中依然堅毅不撓,勇於突破學習障礙,在科展獲得佳作後,更堅定邁向科學這個夢想之路,以特殊選才考取嘉大生物機電工程學系,並獲得總統教育奮發向上獎的肯定。

吳泓陞表示,學習障礙者的智力都是正常的,只要找到適合自己的學習方式,並願意正視自己在學習上所遇到的困難,加上友善成長環境的支持,學習上的困難不致於妨礙他們的潛能發展。

吳泓陞認為不完善的教育資源、刻板印象的社會環境以及邊緣化的社會正義,都會讓學習障礙學生即便盡了130%的努力仍然不被社會大眾所認可與接受,因此當他克服了學習障礙困境,在求學的歷程上以耀眼的科展成績展現了成為科學家的自信心後,他想挺身而出替學習障礙的學子發聲,與3名跨學系的嘉大一般生(植物醫學系大四紀嘉齊、生物機電工程學系大三廖育晟及獸醫學系大一杜政穎)組成團隊,以「I have a dream 學習障礙也可以做科展」提案向台積電文教基金會申請第8屆「台積電青年築夢計畫」,自180餘組團隊中脫穎而出;築夢踏實,吳泓陞希望藉由這項計畫的執行消除大眾對於學習障礙學生的刻板印象,讓更多學習障礙學生也能透過科展來肯定自我,翻轉制式教育的學習困境。

吳泓陞另以學習障礙學生多元潛能發展暑期營隊「學習無分別,科學無障礙」計畫,榮獲「國泰卓越獎助計劃」特色獎助,為23組獲獎計畫之一。

吳泓陞說,「我想對學習障礙的孩子說,我不希求自己是一道月亮照亮世界,但希望我是點點星曜,照亮你們所在的道路,只要堅持下去,一定會看見你想要的東西」。

嘉大校長林翰謙對於吳泓陞勇於克服逆境並主動將成功經驗傳承予學習障礙學生,給予肯定與勉勵。提供計畫經費支持,並指示總務長及學務長全力協助計畫執行,務必讓這份愛心關懷能築夢、圓夢。