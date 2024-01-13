瑞豐國中射擊隊高市中運奪3金破大會 7隊員前進全中運
高雄市瑞豐國中射擊隊在113年度高雄市中等學校運動會射下3金、1銀與2銅，包辦團體錦標國男組射擊項目空氣手槍、步槍冠軍。選手吳伯毓不僅勇奪國男組空氣手槍個人第一名，更以總成績547分打破保持了三年的大會紀錄。7名隊員都獲選代表高雄市參加今年4月在台北舉行的全中運。
瑞豐國中射擊隊在國中男子組空氣步槍賽事中，選手施承頡、李柏慶與曾子齊囊括個人前三名，並獲團體第一名；在國男組空氣手槍比賽中，吳伯毓贏得個人第一名，與江叡霖、楊玄聖同學取得團體第三名佳績。隊中7名選手吳伯毓、江叡霖、楊玄聖、曾子齊、李柏慶、施承頡與許念慈，獲得全中運參賽資格。
吳伯毓在國一下學期才開始接觸射擊，今年國三的他原是一名優秀的自行車選手，運動天賦展現在自行車賽事中，也積極進行自主訓練，參加多項賽事，包括高雄市體促盃自由車公路錦標賽公路繞圈賽等，也拿下亮眼成績。雖然學習射擊時間起步較晚，他具備強烈的競爭意識與企圖心，常比其他同學投入更多時間練習。擁有國際標準裁判與國家A級教練證的李亞蓀，多次特別安排額外的加強訓練。也讓他的射擊成績突飛猛進。
教練李亞蓀表示，射擊運動看似簡單，實則困難。選手在比賽中需要保持穩定的情緒與自信的態度，每一槍都是一次考驗，尤其在國中學生課業繁忙的情況下更顯不易。射擊隊會繼續加強訓練，要在全中運中再創佳績，為學校與高雄爭光。
瑞豐國中校長江政福說，學校是高雄市射擊重點推動學校，98學年度到至109學年度體育班裁撤後，就以社團方式培養選手，都是利用課餘時間練習，此次奪得佳績相當不易。瑞豐國中擁有南台灣中學一流22個射擊靶位合格練習場地，經射擊協會、警政署、體育署認定。學校成立射擊特色團隊，給對射擊運動有興趣的學生提供學習與訓練的機會，感謝福爾摩莎獅子會長期挹注經費支持射擊運動，發掘與培養更多國內射擊好手。
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