苗縣頒會考績優獎金 盼與竹縣市三分天下

苗栗縣政府為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，昨天頒出464萬餘元給國中會考、運動績優學生及學校，盼苗栗學子亮眼表現能與新竹縣市「三分天下」。縣長鍾東錦表示，竹苗教育資源長期不均，許多優秀學生不得不到新竹、台中或台北升學，縣府除發獎金，也將爭取新竹實驗中學到苗栗設置分校。

苗栗縣教育處指出， 112學年有9所高中職及16所國中共34人達到獎勵標準，學校獎勵方面，「拔尖」有14校、「扶弱」有12校獲獎，共頒發132萬元，合計獎勵金總額高達464.7萬元。

大湖國中學生牛淳賦會考獲5A10+寫作6級分的榜首成績，原本有很多選擇，但他決定就讀三義高中，因為可參加縣府推動的高中雙聯學制及澳視群英展翅計畫，遠赴國外參與多元課程。此外，鮭魚回流計畫獎勵金也能讓他在安穩環境中充實，透過繁星推薦錄取優質的國立大學。

鍾東錦說，竹苗地區教育資源長期不公平，他最近參加竹苗區高中職增班政策會議，曾當面向行政院副院長鄭文燦爭取竹科實驗高中到苗栗設分校，校地方面，高鐵區新港高中預定地位置非常適合，未來會持續爭取。