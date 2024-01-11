融合聖經與武俠 親子音樂劇「小羊晚點名」登國家劇院

融合聖經故事與東方武俠元素，武俠親子音樂劇「小羊晚點名」13、14日登上台北國家戲劇院。該劇由兩位武俠迷—劇、導演高天恒與作曲朱怡潔共同打造，改編自聖經故事「100隻羊」，描述羊族與狼族之間的「仙草寶典」爭奪戰，帶領大小朋友開啟一場跨越不同種族，充滿愛與包容的溫馨音樂童話。

「小羊晚點名」由愛樂劇工廠製作，故事取材自聖經「100隻羊」、「約瑟的故事」及「浪子回頭」。以一名牧羊人擁有100隻羊，倘若其中一隻走失了，即便他還有99隻羊，他仍會去尋找那隻迷路的羊為比喻，引申為每一個孩子對於父母來說，永遠都是最重要的寶貝。

「小羊晚點名」音樂搭配狼族與羊族的不同特性，融入西域羌笛表達狼族的蒼涼、南方絲竹展現羊族的溫婉，並在舞蹈與動作設計上強化「武俠」元素，故事情節與歌詞也處處體現懲惡揚善的東方俠義精神，讓親子音樂劇不只是給孩子看的，也能感動各年齡層的觀眾。

「小羊晚點名」詞曲創作者朱怡潔表示，身為創作者，我們將盡力賦予文本飽滿的內涵與真摯的情感，使它具備足堪檢驗的永續價值，滿足我們用優質內容來餵養孩子的社會責任。導演高天恒則表示，期盼看完「小羊晚點名」的觀眾，除了帶走一些好聽的旋律、美麗的畫面，都能獲得一些意想不到的驚喜。

此番首登國家戲劇院，「小羊晚點名」邀來于浩威、朱珮慈、吳知豫、李培松、林煒盛、康雅婷、陳婕、陳安悠、陳碧珠（juicy）、楊子嶔、劉鎮嘉等國內優秀音樂劇演員，期盼以全新演出組合迸發戲劇火花。同時更邀請3支國內優質兒童合唱團加入演出，包括光仁國小音樂雙語班合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團及台北市私立復興小學合唱團接力獻演，呈現多元豐富的視聽體驗。