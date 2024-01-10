平溪國中周邊路廊改善完成 學生行的更安全

由新北市府養工處協助，平溪區平溪國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫，趕在去年底提前完工，今(10)日平溪區區長李天民和平溪國中校長葉菁及石底里里長楊鄭財，就到現場來關心完工後的使用情況，地方不禁大讚，學生及民眾行的安全提升不少。

平溪區區長李天民指出，此工程主要針對平溪國中校園周邊的通學廊道改善，感謝市府養工處關心偏鄉地區行的安全，投入近八百萬元的經費來改善周邊環境，主要將人行道全面加寬並重新鋪設，還有易淹水的瓶頸點改善，另外，候車亭和交通號誌桿也在這次工程中一併來優化，讓通學廊道更符合人本環境的需求。

平溪國中校長葉菁表示，學生不僅上下課會使用到人行道，平時戶外課程也會用步行的方式，因此改善後的通學路廊寬度增加，大大提升師生的通行安全，很感謝市府與區公所及地方里長的努力，使通行安全更有保障。

石底里里長楊鄭財說，這裡以往是舉行天燈節的重要路徑之一，往年天燈節人車一多就容易發生人車爭道的情形，現在通行的空間大幅改善，相信接下來的天燈節對於行人通行來說會更友善。