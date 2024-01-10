她看小一兒子造句竟飄出旋律！ 網笑翻讚：老師邊改邊唱

小朋友們總是有天馬行空的想像力，無厘頭的想法也常常讓大人忍不住捧腹大笑。近日，有家長在「小一聯盟」PO出一張照片表示，自己在看到小學一年級的兒子在國語評量上寫的造句時，差點吐血，開玩笑稱「考試這樣會有分數嗎？」

原PO透露，因為學校下周要考試，她便請自家就讀小學一年級的兒子寫國語評量，沒想到對方的「…一起…」造句，竟寫出「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵」，讓她差點吐血，開玩笑寫道「考試這樣會有分數嗎？」

原PO兒子的「…一起…」造句，竟寫出抖音神曲《學貓叫》。圖／擷自「小一聯盟」

貼文一出，立刻逗笑許多網友，「旋律都出來了」、「108課綱不是要多思考多元化，孩子把歌詞放入造句，很多元化呀，有不同的思考，棒，給分」、「這個造句有聲音」、「不錯啊！一年級連標點符號都用對！很厲害」、「太可愛了，老師邊改邊唱」。

還有不少家長分享自家小孩的造句，「小一生的腦袋跟我們想的理解的不一樣。題目：從…到…→從頭到尾」、「我才懷疑這樣會不會有分。題目：不是…而是…→第第不是這樣寫，而是『弟弟』這樣寫」、「這是我兒子寫的，我當下大笑了。題目：也…→爸爸好帥，我也不賴」。