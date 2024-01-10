北市補助心理諮商師入校 資源向下延伸至國小

新北國中生命案引發社會關注，台北市教育局除發函提醒各校加強演練應變機制，並秉持預防勝於治療精神，開放國小比照國、高中，申請補助心理諮商師及醫師入校提供諮詢。

台北市教育局長湯志民今天向媒體表示，台北市校園輔導工作分為3級，包含一般輔導、針對瀕臨偏差行為邊緣的學生、嚴重適應困難的學生，目前各學層共有824名專任輔導老師，另依法聘用社工師及心理師等專任輔導人員，平均每人提供5到7所責任學校專業諮詢服務。

他指出，除了平常提供預防輔導，針對有特殊需求的學生，教育局從110年開始提供國、高中每年每校新台幣5萬元的補助額度，讓心理諮商師、身心科醫師進入校園提供諮詢，協助學生與家長判斷是否該到醫院求診。

湯志民說，考量預防勝於治療，這項補助今年起將延伸至國小也能申請，額度是每年每校2.5萬元，將視申請狀況調整。

教育局統計，111年共補助53校，提供近2000名教師、學生及家長服務，112年更提升至79校申請，原因多是學生拒絕學習、不穩定到校或與家長嚴重衝突，目前補助額度皆能滿足需求。

校園安全措施部分，教育局學務校安室主任黃國忠表示，若學校合理懷疑特定學生涉嫌攜帶違禁物品，可以在第3人陪同並全程錄影下進行檢查，另將督導各校定期舉辦危機事件演練，並與派出所、消防隊及醫療院所建立完整通報機制，同時教育局正研擬在班級內設置安全警鈴。

湯志民強調，嚴重校園衝突也許可以透過搜書包等強制措施預防，但行為偏差或自傷的學生更需要重拾對人信任，因此台北市將全面推動校園情緒教育，強化學生心理健康知能及教師增能，完善心輔功能。