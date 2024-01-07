被小六女兒童言童語道破缺陷 高學歷媽「見笑轉生氣」轉念體悟感動網友

家長如何與小孩共處，並從對方身上相互學習、成長，始終是家庭教育中的一門學問。一名二寶媽有感在PTT發文分享，自己常在兒子身上看到童年時期的影子，甚至是個性上的缺點，不過她卻在女兒的童言童語中漸漸改正過去的壞習慣，一路走來的體悟也讓網友感動直呼「好療癒的分享」。

和另一半皆為高學歷的原PO表示，女兒現在才國小六年級，大概快要進入青春期，她不只聰明、體力好，管控情緒的能力也很好，情緒穩定跟爸爸基因一樣；相反地，原PO則覺得兒子似乎是遺傳到她，除了學業分數，兒子很多地方都和自己相像，甚至就像童年時期的自己，順從、乖巧，在家卻也無法控制激動的情緒。

原PO坦言，雖然自己仍努力面對情緒管理，但比起女兒，自己的冷靜能力還是較弱，此時女兒也會不客氣地抱怨。比如原PO會用碎碎唸宣洩情緒，或在兒子不寫功課時狂唸小孩，女兒就會說「啊就不要講話就好了啊！妳不要激他啦，愈激他愈不寫」。

「一開始我還會見笑轉生氣...但她說的始終是事實」，原PO直呼，女兒正值勇於表達意見的年紀，給的建議也都非常有用，自己也突然驚覺女兒就像是「看得見妳的人」，並細心指正原PO，「成年人礙於交情，不大（會）這麼不識相，連諮商師都無法這麼直接」。

原PO感性說道，女兒講話很直接，但這一兩年有她的「提醒」，自己童年理不清的困擾，比如過動的身體、人際對話等問題，彷彿都在陽光下慢慢散開，現在自己已經能欣然接受女兒的問題，重視並且努力改善，「我父母無法處理的問題，我卻在女兒這邊得到逐步的理解、逐步的修改」。

文末，原PO開玩笑道，現實中女兒要是跟自己同年，個性應該不大合，但這一切也讓她有所體悟，以前總覺得身為家長，好好教育孩子非常的重要，但曾幾何時，「被孩子教育對我也非常重要」，心裡對女兒的存在也是充滿感激，「被孩子影響，逐漸跟童年的和解，大概是這樣吧」。