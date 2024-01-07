藝術未來藝博會君悅登場 烏克蘭藝術家重現戰爭廢墟

「2024 ART FUTURE 藝術未來」周末於台北君悅酒店登場。此一飯店型藝博會與視盟舉辦的「 台灣當代一年展」合作，邀來日、韓、香港、越南、印尼、泰國、馬來西亞與台灣各地畫廊合作、逾400名國內外藝術家參展，還包括4名烏克蘭藝術家的作品。

舉辦6屆的「 藝術未來」，針對40歲以下的藝術家建立市場交流平台。主辦單位指出，2022年5月瑞銀集團年度藝術經濟報告指出，年齡在40歲以下的藝術家在世界各地拍賣市場異軍突起，成為市場的焦點。此次藝術未來與台灣視覺藝術協會（視盟）合作，首次將22年歷史的「台灣當代一年展」移展至藝博會展會，希望通過展會媒合日本、韓國、台灣藝廊共同推動新銳藝術家，更希望推動藝術家與藝廊、經紀人團隊合作。

藝術未來總監張學孔表示，藝術未來邁入第6屆，這次是歷年來最盛大的一次，超過400名藝術家參加。視盟理事長何孟娟指出，這是第一次藝術家類型的博覽會跟畫廊類型的博覽會首次的合作，是一次重要的挑戰。