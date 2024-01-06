漫畫「帝王條款」今頒獎 國中生作者：好多迷因梗圖比我還厲害

桃園東興國中一年級學生黃承彥日前以「帝王條款」畫作榮獲全國美術大賽特優，但未料創作內容引起各方討論。全國學生美術比賽今天（1/6）舉行頒獎典禮，「帝王條款」作者黃承彥事前準備感言，他表示，感謝指導老師與家人，也感謝喜歡自己作品的民眾，「還有很多迷因梗圖好酷好有創意。」未來會繼續努力，畫出更多作品。

學生黃承彥日前以「帝王條款」漫畫，獲得全國學生美術比賽特優，未料創作內容遭網紅Cheap抨擊，也引發各界輿論聲援學生。

全國美術比賽班獎典禮今天於國立台灣藝術教育館舉行，並同步於南海書院展覽廳舉辦特優作品展。藝教館指出，本屆類別包括繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專共分為55組，8722件作品進入決賽，最終獲選特優創作僅106件，每件作品都具獨特魅力。

帝王條款作者黃承彥、家長婉拒受訪，但已準備文稿發表感言。黃承彥表示，謝謝大家的關心，本次比賽得獎要再次感謝指導老師和一直以來鼓勵自己創作的家人，最近還有很多不認識的叔叔阿姨給予支持、打氣，謝謝您們。

黃承彥也表示，今天來參加頒獎典禮心情緊張，也深怕講錯話，因此特別以文字表達：謝謝很多人喜歡我的畫，還有很多迷因梗圖好酷好有創意，比我的畫還厲害。我很愛畫畫，我會繼續努力，希望以後可以畫出更多更好的作品。

藝教館則表示，漫畫藝術具誇張、反思、創意等特點，往往能引起觀賞者的共鳴或討論，漫畫類國中普通班組桃園市立東興國民中學黃承彥同學作品「帝王條款」，提醒人與人之間需彼此尊重與同理心，以學生良善的角度看世界，讓大眾更加關心與重視時事議題。