一年巡迴國外逾50場 丞舞製作揚名歐洲

B.DANCE丞舞製作團隊成軍10年，以連獲國際大獎創台灣表演團隊「從國外紅回台灣」模式。去年底他們甫結束歐洲巡演，今日又已邁向歐洲巡演的路上，全年度估計巡演國外50場以上。

B.DANCE由編舞家蔡博丞創團，甫登舞壇就拿下不少國際獎項，在國外甚受歡迎，也漸漸才打開台灣知名度。去年底他們以《愛麗絲》與《浮花》兩支舞作歷巡全歐11個城市，20場演出不少劇院票券在他們出發前便已售罄，吸引超過1萬5千名觀眾欣賞。

其中巡迴場次包含法國坎城雙年舞蹈節，舞蹈節總監迪迪埃・德尚（Didier Deschamps）特別現身德拉吉尼昂劇院表示歡迎與感謝。劇院也在演後當晚於官方平台稱讚「這是一個絕妙、驚豔非凡的演出，技藝與優雅無與倫比。觀眾們都被征服了！」

巡迴也有多位貴賓與會，文化部巴黎文化中心主任胡晴舫及同仁、法國中北部城市索鎮（Sceaux）市長 Philippe Laurent、瑞士聯邦委員會貿易協定代表 Markus Schlagenhof 大使都前來，駐瑞士台北經濟文化代表團日內瓦辦事處陳弘晉秘書帶著當地伴手禮致贈給團隊每位成員。中華民國駐瑞士代表團黃偉峰代表、經濟組楊禮騰組長更特地到後台為舞者及團隊們加油打氣。

結束2023年，2024年更是丞舞製作團隊重要里程，春季巡演已經啟程，預計造訪法國、瑞士、德國、西班牙、盧森堡等國家，藉由表演藝術，持續「把台灣帶出去，將世界帶進來」。