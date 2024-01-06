台中高工遭控「逼學生讀訊息」！未讀3次須接受輔導 校方急聲明滅火

不少學校為了有效率地向學生傳達考試資訊、重要事項，會將訊息上傳至校園校務系統，以便學生隨時查看。不過日前台中高工竟傳出強迫學生「讀訊息」事件，且未讀次數若滿3次，便須至教官室接受生活輔導，此規定引發家長不滿，直批「真的很有事」。對此，台中高工回應，主要是希望能藉此讓學生熟悉新教務系統，會再修正相關規範。

日前一名自稱是台中高工學生家長的網友在Dcard爆料，她表示台中高工規定學生只要沒讀校務系統中發布的訊息，即須向校安解釋未讀原因，而根據該家長上傳的圖片得知，學校甚至規定「若學期間登記超過3次未讀訊息，須參加教官室生活輔導座談」。

家長指出，若是因為學生未讀到重要訊息，而需要去解釋就算了，令她無法接受的是，連不讀補習班、安親班廣告也要去跟校安報告原因，她質疑這種事小孩該如何解釋，「怎麼知道點進去他有沒有收益？沒有需求為什麼要強迫點補習班的廣告？在畢業前就要學習如何在職場當一個社畜了是嗎？」

家長進一步說明，自家孩子未讀訊息就有超過150則，且孩子表示，學校時常集合幹部宣達重要事項，待幹部回班跟同學們傳遞完資訊後，又在校務系統上發布相同的訊息，孩子認為學校的作法很多此一舉。不過該家長認為，學校可以發訊息，但沒必要強迫學生已讀，讓有需要的人自行取用即可，「學會知道自己需要什麼，想辦法去取得資訊，我覺得這比較理想」。

根據《三立新聞網》報導得知，校方回應，此舉主要是希望讓學生了解如何操作新教務系統，然而卻發現學生點閱狀況不佳，導致部分學生及家長無法即時掌握訊息，因此才會祭出此規定，並針對多次未點閱的學生進行輔導，校方表示日後會再修正相關規範。而針對系統內出現外部廣告，經校方查證為系統廠商提供的教育相關資訊，恐是學生誤按、訂閱才收到這些資訊，並非所有人都會收到，後續的確也有學生在爆料文下留言，表示未曾收到廣告訊息。